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Шамиль Газизов: думали, Семак останется в "Уфе"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал уход главного тренера Сергея Семака в "Зенит".
"Мы все время были на связи с Семаком. Вчера ночью вся ситуация решилась. Что поделаешь, это футбол. Все договоренности, которые были у нас с ним, выполнены. Думаю, что жители республики и клуб скажут спасибо ему, его семье, жене.
Когда узнали об интересе "Зенита" к Семаку? Были моменты, определенные консультации после чемпионата России.
Что касается остального штаба, то Сергей Богданович приедет в Уфу, проведем консультацию, решим, кто уйдет, а кто останется.
Уход Гончаренко и Семака? "Уфа" не только тренеров раскрывает, но и футболистов. Мы выбрали правильный путь, показываем хороший результат. Впереди Лига Европы и новый чемпионат. У нас своя дорога.
Мы будем представлять не только республику, но и Россию. Постараемся добыть России коэффициенты для еврокубков", - цитирует Газизова Sport24.ru.
"Мы все время были на связи с Семаком. Вчера ночью вся ситуация решилась. Что поделаешь, это футбол. Все договоренности, которые были у нас с ним, выполнены. Думаю, что жители республики и клуб скажут спасибо ему, его семье, жене.
Когда узнали об интересе "Зенита" к Семаку? Были моменты, определенные консультации после чемпионата России.
Что касается остального штаба, то Сергей Богданович приедет в Уфу, проведем консультацию, решим, кто уйдет, а кто останется.
Уход Гончаренко и Семака? "Уфа" не только тренеров раскрывает, но и футболистов. Мы выбрали правильный путь, показываем хороший результат. Впереди Лига Европы и новый чемпионат. У нас своя дорога.
Мы будем представлять не только республику, но и Россию. Постараемся добыть России коэффициенты для еврокубков", - цитирует Газизова Sport24.ru.
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