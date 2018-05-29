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Шамиль Газизов: думали, Семак останется в "Уфе"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал уход главного тренера Сергея Семака в "Зенит".

"Мы все время были на связи с Семаком. Вчера ночью вся ситуация решилась. Что поделаешь, это футбол. Все договоренности, которые были у нас с ним, выполнены. Думаю, что жители республики и клуб скажут спасибо ему, его семье, жене.

Когда узнали об интересе "Зенита" к Семаку? Были моменты, определенные консультации после чемпионата России.

Что касается остального штаба, то Сергей Богданович приедет в Уфу, проведем консультацию, решим, кто уйдет, а кто останется.

Уход Гончаренко и Семака? "Уфа" не только тренеров раскрывает, но и футболистов. Мы выбрали правильный путь, показываем хороший результат. Впереди Лига Европы и новый чемпионат. У нас своя дорога.

Мы будем представлять не только республику, но и Россию. Постараемся добыть России коэффициенты для еврокубков", - цитирует Газизова Sport24.ru.
Теги: Газизов Семак Уфа Зенит
Сегодня, 20:30
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№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 20:50) #
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Болеет за:
«Краснодар»
ш.Газизов:Думаю, что жители республики и клуб скажут спасибо ему, его семье, жене.
flushed А жена и семья при чем?
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
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