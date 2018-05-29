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Цена на абонементы "Спартака" составит от 7 000 до 199 000 рублей
"Спарта" на сезон-2018/19 установил цены на абонементы в размере от 7 тысяч до 199 тысяч рублей.
Абонемент позволяет посещать домашние матчи "Спартака" в рамках чемпионата России и домашние встречи Кубка России до 1/8 финала включительно, а также домашние игры "Спартака-2" в рамках ФНЛ.
Во вторник стартовал первый этап продаж, на котором абонементы могут купить только владельцы абонементов на прошлый сезон. При этом для них предусмотрены скидки.
Первый этап продаж продлится до 19 июня, с 20 по 25 июня пройдет второй этап, во время которого абонементы смогут приобрести также держатели карт лояльности клуба.
С 26 июня абонементы поступят в свободную продажу.
ФК "Спартак"
Абонемент позволяет посещать домашние матчи "Спартака" в рамках чемпионата России и домашние встречи Кубка России до 1/8 финала включительно, а также домашние игры "Спартака-2" в рамках ФНЛ.
Во вторник стартовал первый этап продаж, на котором абонементы могут купить только владельцы абонементов на прошлый сезон. При этом для них предусмотрены скидки.
Первый этап продаж продлится до 19 июня, с 20 по 25 июня пройдет второй этап, во время которого абонементы смогут приобрести также держатели карт лояльности клуба.
С 26 июня абонементы поступят в свободную продажу.
ФК "Спартак"
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