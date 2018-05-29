Цена на абонементы "Спартака" составит от 7 000 до 199 000 рублей

"Спарта" на сезон-2018/19 установил цены на абонементы в размере от 7 тысяч до 199 тысяч рублей.Абонемент позволяет посещать домашние матчи "Спартака" в рамках чемпионата России и домашние встречи Кубка России до 1/8 финала включительно, а также домашние игры "Спартака-2" в рамках ФНЛ.Во вторник стартовал первый этап продаж, на котором абонементы могут купить только владельцы абонементов на прошлый сезон. При этом для них предусмотрены скидки.Первый этап продаж продлится до 19 июня, с 20 по 25 июня пройдет второй этап, во время которого абонементы смогут приобрести также держатели карт лояльности клуба.С 26 июня абонементы поступят в свободную продажу.