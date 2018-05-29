Сергей Семак: с Кержаковым о работе в тренерском штабе не разговаривал

Новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак пока не готов говорить о том, кто войдет в его тренерский штаб.- Пока преждевременно об этом говорить. Информации было много, но в большинстве она не соответствовала действительности. В ближайшее время решим вопросы с командой, со сборами.- Естественно он входит в число возможных кандидатов.- Нет, с Сашей не разговаривал на этот счет. Такой информацией не владею.