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Сергей Семак: с Кержаковым о работе в тренерском штабе не разговаривал
Новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак пока не готов говорить о том, кто войдет в его тренерский штаб.
- Кто войдет в тренерский штаб?
- Пока преждевременно об этом говорить. Информации было много, но в большинстве она не соответствовала действительности. В ближайшее время решим вопросы с командой, со сборами.
- Низелик может войти в ваш штаб?
- Естественно он входит в число возможных кандидатов.
- А Кержаков?
- Нет, с Сашей не разговаривал на этот счет. Такой информацией не владею.
"Спорт-Экспресс"
- Кто войдет в тренерский штаб?
- Пока преждевременно об этом говорить. Информации было много, но в большинстве она не соответствовала действительности. В ближайшее время решим вопросы с командой, со сборами.
- Низелик может войти в ваш штаб?
- Естественно он входит в число возможных кандидатов.
- А Кержаков?
- Нет, с Сашей не разговаривал на этот счет. Такой информацией не владею.
"Спорт-Экспресс"
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