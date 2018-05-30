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Александр Кокорин поздравил Семака с назначением на пост главного тренера "Зенита"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин положительно отреагировал на назначение Сергея Семака на должность главного тренера петербургской команды.

"Мои поздравления", — написал Кокорин в инстаграме.
Теги: Кокорин Семин Зенит
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