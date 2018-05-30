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Дмитрий Аленичев: будет приятно победить не только "Спартак", но и тульский "Арсенал"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев признался, что ему будет приятно обыграть в новом сезоне и "Спартак", и тульский "Арсенал".

– На днях ваш ассистент Егор Титов сказал в интервью "СЭ", что в предстоящем сезоне ему нечего доказывать "Спартаку". А вам?

– Нет. Это не мне надо доказывать, а моим футболистам. Им нужно показать, что готовы достойно играть на более высоком уровне. А мои отношения со "Спартаком" отходят на второй план.

– Но неужели у вас не будет сверхмотивации превзойти в очном противостоянии Карреру?

– Мне будет приятно победить не только красно-белых, но и тульский "Арсенал", в котором тоже работал. Мне эта команда также очень дорога. И чемпиона Семина хотелось бы обыграть. (Улыбается.). Я готов к ажиотажу вокруг матча "Енисей" – "Спартак", но все решается на футбольном поле.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Аленичев Енисей Спартак Арсенал Тула
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