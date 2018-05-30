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Евгений Кафельников: Семаку искренне желаю удачи на посту тренера "Зенита"

Бывший российский теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников пожелал удачи новому главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку.

"Семаку искренне желаю удачи на посту тренера "Зенита", - написал Кафельников в своем твиттере.
Теги: Семак Зенит
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