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Магомед Мусалов может перебраться в "Рубин"

Защитник "Анжи" Магомед Мусалов ведет активные поиски нового клуба.

Махачкалинцы готовы расстаться с Мусаловым и пополнить клубный бюджет за счет продажи 24-летнего российского футболиста.

Мусалов склоняется к переходу в "Рубин", воспитанником которого он является. Также не исключены варианты с продолжением карьеры в "Краснодаре", "Урале", "Ахмате" и "Уфе".

Игроком "Анжи" Мусалов является с 2012 года. По итогам сезона-2017/18 "Анжи" вылетел из РФПЛ, проиграв в стыковых матчах "Енисею".

Sport24
Теги: Анжи Рубин Трансферы
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