Магомед Мусалов может перебраться в "Рубин"

Защитник "Анжи" Магомед Мусалов ведет активные поиски нового клуба.Махачкалинцы готовы расстаться с Мусаловым и пополнить клубный бюджет за счет продажи 24-летнего российского футболиста.Мусалов склоняется к переходу в "Рубин", воспитанником которого он является. Также не исключены варианты с продолжением карьеры в "Краснодаре", "Урале", "Ахмате" и "Уфе".Игроком "Анжи" Мусалов является с 2012 года. По итогам сезона-2017/18 "Анжи" вылетел из РФПЛ, проиграв в стыковых матчах "Енисею".