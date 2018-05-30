Сергей Семак: Денисов - топовый футболист

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак по окончании встречи с фанатами петербургского клуба рассказал, как она прошла.– Я не знаю, что было в эти дни. У нас состоялся разговор. Руководством "Зенита" была озвучена позиция, что я являюсь одним из кандидатов. Потом была еще одна встреча, но она не носила никакой конкретики. Вчера вечером же разговор пошел уже в другом русле.– Очень скоро все узнаете. Всей информацией по игрокам я обладаю: кто и где находится. У "Зенита" много игроков было в аренде. Совсем скоро вы узнаете, кто из них поедет на сборы, кто – нет.– Как и запланировано. 15 июня медосмотр, 17 – вылет на первый сбор.– По поводу футболистов не могу ничего озвучивать. Времени было мало. Нужно много над чем поработать и многое взвесить. Игорь Денисов – топовый игрок, один из самых сильных на своей позиции. Его игра нравится любому тренеру.