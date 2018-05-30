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Дмитрий Аленичев: возможно, в будущем еще получится поработать в "Спартаке"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев оценил шансы однажды вернуться в "Спартак".

– В вас по-прежнему жива мечта вернуться в "Спартак"?

– Сейчас далеко не заглядываю. Можно много рассуждать, мечтать, но все мои мысли – о "Енисее". Нужно выступить как можно лучше в РФПЛ в дебютном сезоне. Могу заметить лишь одно: Юрий Палыч [Семин], если не ошибаюсь, два раза возвращался в "Локомотив". В жизни возможно все.

Если стану себя хорошо проявлять как тренер – а я намерен расти и прогрессировать, учиться – возможно, спартаковское руководство вновь обратит на меня внимание. Почему нет?

Ничего исключать не стоит. Возможно, еще и получится поработать в "Спартаке".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Аленичев Спартак Семин Локомотив
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