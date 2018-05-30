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Сергей Семак: я всегда за баланс между результатом и зрелищностью
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, какой стиль игры собирается прививать команде.
"Я за баланс. Результат никто не отменял, но если команда будет показывать очень красивый агрессивный футбол и при этом не набирать очки, определенная часть болельщиков поставит вопрос ребром: результата-то нет. Конечно, нужно играть агрессивно, в атакующий футбол, что мы и будем делать фрагментарно, учитывая состояние команды и игроков, а также уровень соперника.
Конечно, можно делать какие-то другие тактические ходы, которые будут приносить результат или смогут разнообразить действия нашей команды. Все команды хорошо анализируют, все подстраиваются под игру противника. Сейчас очень хорошо развивается аналитика, и все тяжелее стало удивлять, а эффект неожиданности очень важен и нужен", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
"Я за баланс. Результат никто не отменял, но если команда будет показывать очень красивый агрессивный футбол и при этом не набирать очки, определенная часть болельщиков поставит вопрос ребром: результата-то нет. Конечно, нужно играть агрессивно, в атакующий футбол, что мы и будем делать фрагментарно, учитывая состояние команды и игроков, а также уровень соперника.
Конечно, можно делать какие-то другие тактические ходы, которые будут приносить результат или смогут разнообразить действия нашей команды. Все команды хорошо анализируют, все подстраиваются под игру противника. Сейчас очень хорошо развивается аналитика, и все тяжелее стало удивлять, а эффект неожиданности очень важен и нужен", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
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