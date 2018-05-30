Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4186
Ситуация на юго-востоке Украины 119416
Зенит 104628
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 70
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180
Баги сайта и форума 551

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Семак: я всегда за баланс между результатом и зрелищностью

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, какой стиль игры собирается прививать команде.

"Я за баланс. Результат никто не отменял, но если команда будет показывать очень красивый агрессивный футбол и при этом не набирать очки, определенная часть болельщиков поставит вопрос ребром: результата-то нет. Конечно, нужно играть агрессивно, в атакующий футбол, что мы и будем делать фрагментарно, учитывая состояние команды и игроков, а также уровень соперника.

Конечно, можно делать какие-то другие тактические ходы, которые будут приносить результат или смогут разнообразить действия нашей команды. Все команды хорошо анализируют, все подстраиваются под игру противника. Сейчас очень хорошо развивается аналитика, и все тяжелее стало удивлять, а эффект неожиданности очень важен и нужен", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
Сегодня, 10:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.