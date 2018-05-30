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Стадион "Динамо" введут в эксплуатацию до конца года

Стадион "Динамо" планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы смогли полностью при реконструкции сохранить облик стадиона "Лужники", построили стадион "Спартак", до конца года будет введён стадион "Динамо", — цитирует Хуснуллина агентство городских новостей "Москва".

Ранее старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сообщал, что стадион "Динамо" будет введен эксплуатацию в апреле 2018 года и предстоящий сезон ФК "Динамо" начнет на новой арене
Теги: Динамо
Сегодня, 11:10
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2
(2)
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:27) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sergey3709
Так обосраться перед иностранцами...


они не планировали участие в ЧМ, и поэтому спокойно и без спешки достраивают свой стадик.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:24) #
  • -3
  •  (3)

Так обосраться перед иностранцами...
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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