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Президент "Урала": перед клубом поставлена долгосрочная задача попасть в еврокубки

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал об итогах заседания совета директоров клуба, которое прошло сегодня, 30 мая, и на котором были подведены итоги прошедшей кампании, установлены цели команды на будущее и утверждён бюджет клуба на следующий сезон.

"Губернатор ставит задачу выходить в еврокубки.К этому есть все предпосылки. Бюджет остается на том же уровне, что и был в предыдущем сезоне. У нас сейчас очень классный стадион, где мы будем играть и нашим болельщикам будет комфортно. И мы будем стараться показывать хорошую, красивую игру. Будем стараться оказаться в верхней части турнирной таблицы», — цитирует Иванова пресс-служба "Урала".

В сезоне-2017/18 "Урал" финишировал на 12-м месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги.
Теги: Урал
Сегодня, 12:19
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№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:30) #
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  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Когда говорят "будем стараться" программа и впрямь долгосрочная.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:24) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Очень ....... долгосрочная.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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