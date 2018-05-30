Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4191
Ситуация на юго-востоке Украины 119425
Зенит 104635
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 70
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180
Баги сайта и форума 551

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Семак: "Зенит" не будет взрывать трансферный рынок, а проведёт точечную селекцию

Новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о философии, которой клуб будет придерживаться на трансферном рынке.

"Мы уже начали работать и в этом направлении, и сегодня с Сергеем Александровичем поговорили. Конечно, в каждое трансферное окно для усиления команды необходимы один-два качественных футболиста. Это будет хорошо с точки зрения конкуренции. К сожалению, сейчас ушёл Кришито, один из лидеров команды последних лет, и, естественно, на те позиции, которые требуют усиления, мы будем рассматривать кандидатов. Главное, чтобы они были сильнее тех футболистов, которые есть. В этом как раз и заключается задача селекционной службы и тренерского штаба. Найти игроков, которые нас усилят.

Возможность приобретать есть. Мы не обладаем какими-то заоблачными суммами и гигантскими амбициями, которые могут взорвать трансферный рынок, в этом нет никакой идеи. Но квалифицированные футболисты за разумную цену, конечно, никогда не помешают. Но ещё раз повторюсь, мы будем исповедовать точечную селекцию. В следующем интервью я расскажу более конкретно и по игрокам, и по той точечной селекции, которую мы постараемся реализовать", - цитирует Семака официальный сайт "Зенита"
Теги: Зенит Семак
Сегодня, 13:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
29
(2)
№29 Написал: Phil Москва (Сегодня, 15:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Будут теперь точечно вытаскивать футболистов исключительно из российских команд. Но, вообще-то, они этим и не прекращали заниматься . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№28 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:47) #
  • 0
  •  (0)
online

Зенит за последние годы понабрал 40 игроков, которые плохо где-то лежали, ну и еще пачку аргентинцев
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№27 Написал: SVN (Сегодня, 15:45) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: XUMKA
Цитата: SVN
Вратари: Лунев,Лодыгин,Керж,Бабурин
Защита:Иванович,Мамана,Мевля,Набиулин,Смольников,Терентьев,Жирков.
Полузащита:Ерохина,Краневитер,Паредес,Кузяев,Оздоев,Ригони
нападение:Полоз,Дриусси,Забалотный,Кокорин,Панюков
аренда:Новосельцев,Нету,Цаллагов,Шатов,Дзю,Эрнани,Джоржевич,Юсупов
есть еще молодежь!
Какую позицию вам надо усиливать?

Думаю 6-7 место. Подчеркнутые сбегут по-любе

на выход у Зенита должны не аргентинцы выйти,а Юсупов,Цаллагов,Терентьев,Новосельцев,Джоржевич,Заболотный,Оздоев,Смольников,Набиулин,Ерохин,эти места должна занять молодежь из зенита-2!еще из аренд вернуться Мак,Нобоа игроки качественные.Тогда Зенит способен побороться за тройку без проблем.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№26 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 15:40) #
  • -2
  •  (2)
online

Ну что, сдулся Зенит laughing Сейчас еще и Аргентинцы побегут.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№25 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 15:31) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: SVN
Вратари: Лунев,Лодыгин,Керж,Бабурин
Защита:Иванович,Мамана,Мевля,Набиулин,Смольников,Терентьев,Жирков.
Полузащита:Ерохина,Краневитер,Паредес,Кузяев,Оздоев,Ригони
нападение:Полоз,Дриусси,Забалотный,Кокорин,Панюков
аренда:Новосельцев,Нету,Цаллагов,Шатов,Дзю,Эрнани,Джоржевич,Юсупов
есть еще молодежь!
Какую позицию вам надо усиливать?

Думаю 6-7 место. Подчеркнутые сбегут по-любе
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№24 Написал: All_my Москва (Сегодня, 15:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Там на каждую точку по 5 претендентов


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№23 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Меня в атаку берите, я сильнее Заболотного ))
ЦИРК. Точечный. Селекционный. ))


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№22 Написал: Asking (Сегодня, 15:07) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: wir sind die besten
Смешно

Да ничего смешного, вас это и губило не раз. Правильно Семак делает - не надо пытаться победить зло баблом - не выйдет. Другое дело, что именно Фурсенко с Миллером - такой подход могут не понять. И тут зависит все от того, хватит ли у Семака авторитета продавить свою точку зрения. Или так и будут функционеры направленно гробить вам команду баблом. Пример: Зенит-2 попал в ФНЛ не по спортивному принципу. С точки зрения Миллера - достижение! Вторая команда играет в ФНЛ, турнир подходящего пионерам уровня! А теперь смотри так: пионерам четко продемонстрировали. что не важно как вы играете. Закидаем баблом - и вытащим вас куда захотим. Как думаешь, после этого пацаны на поле костьми ложиться - будут? А зачем? Есть дядя Миллер, а у него есть чемодан, я хоть спать на поле буду - нас вытащат.
Не так? Какое из таких мажоров вам усиление основы?


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№21 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:51) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
...Мы не обладаем какими-то заоблачными суммами и гигантскими амбициями, которые могут взорвать трансферный рынок, в этом нет никакой идеи....
Смешно, скромный парень этот Семак, но пока простительно...после Уфы, особенно смешно это слышать Фурсенко.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№20 Написал: SVN (Сегодня, 14:46) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: sergey3709
Что,будут скупать лучших российских игроков по клубам РФПЛ?

им не хватает,Ташаева,Миранчуков,Головина,Денисова,Джикии,Зобнина-тогда комплект будет полон.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:45) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Цитата: Пивовед
Цитата: Городовой
Сраптак?

хули ты всегда стрелы мечешь ?
это что-то питерское ? как-то связано со Стрелкой ?

он говорит о Звениде- опостылевшей содержанке газпорна, которая просрала все драгоценности и будет теперь довольствоваться пластиковой бижутерией от богатого папика.

В каждом слове только глупость, злоба и метание... икры, наверное, к пиву. Смотреть, прежде всего, надо начинать с себя любимого. Особенно, где-то за последний год. Человек вообще где-то потерялся, осталась одна тень.


скройся, морализатормлять..
хавайте, что заслужили, тремя руками черпайте.

а, и пока отведай блюдо от твоего однозенитника

Маурицио Сарри отказался возглавить Зенит

Цитата: solig65
Ну правильно....


Ты про Сраптак? Это всем очевидно.Один физрук Каррера согласен


да, ассортимент ,как видишь, достаточно однообразен и уныл.

поэтому, начни сначала воспитывать своих однокорытников- а потом лезь с поучениями к посторонним.
если тебе позволят, конечно.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№18 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:41) #
  • 0
  •  (4)

Что,будут скупать лучших российских игроков по клубам РФПЛ?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№17 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:38) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: Городовой
Сраптак?

хули ты всегда стрелы мечешь ?
это что-то питерское ? как-то связано со Стрелкой ?

он говорит о Звениде- опостылевшей содержанке газпорна, которая просрала все драгоценности и будет теперь довольствоваться пластиковой бижутерией от богатого папика.

В каждом слове только глупость, злоба и метание... икры, наверное, к пиву. Смотреть, прежде всего, надо начинать с себя любимого. Особенно, где-то за последний год. Человек вообще где-то потерялся, осталась одна тень.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№16 Написал: SVN (Сегодня, 14:37) #
  • +1
  •  (5)
online

Вратари: Лунев,Лодыгин,Керж,Бабурин
Защита:Иванович,Мамана,Мевля,Набиулин,Смольников,Терентьев,Жирков.
Полузащита:Ерохина,Краневитер,Паредес,Кузяев,Оздоев,Ригони
нападение:Полоз,Дриусси,Забалотный,Кокорин,Панюков
аренда:Новосельцев,Нету,Цаллагов,Шатов,Дзю,Эрнани,Джоржевич,Юсупов
есть еще молодежь!
Какую позицию вам надо усиливать?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№15 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 14:35) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
чтобы поддержать брэнд нужно срочно вернуть Молло blush
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:30) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Свинота прибежала деньги чужие посчитать laughing обасранцы семинольные.
Богданычу - удачи! Верю, всё у него получится.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№13 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:26) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
будет снова решающая борьба за 5 место

Вот что будет обязательно так это свиночпок.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№12 Написал: Asking (Сегодня, 14:23) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: Пивовед
которая просрала все драгоценности

Там даже все полимеры просрали...


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№11 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:22) #
  • 0
  •  (14)
online

будет снова решающая борьба за 5 место
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№10 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 14:18) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Рубин»
Теперь на Сергея Богдановича будет надеяться вся футбольная Россия. Именно ему предстоит поднять престиж русской тренерской школы на своём примере в самом богатом клубе страны.
Сёмин уже начал этот путь, так что есть на кого ровняться.

...а вот если выйдет наоборот, то с русскими спецами в Зените будет покончено на долго (как в секте после Аленичева).


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 14:17) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Сэкономили на Семаке. Иностранцам платили по 7 лямов в год..а Семаку один сунули в зубы. Вот на оставшиеся 6 и купят второго Кришито..)
Регистрация: 19.05.2015 [жалоба]
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:16) #
  • +1
  •  (9)
online

Цитата: Lord_Vik
Там на 2 команды арендованных возвращаются.
Каждый на минимум 2мульта лички

Цитата: Пивовед
говорит о Звениде- опостылевшей содержанке газпорна, которая просрала все драгоценности и будет теперь довольствоваться пластиковой бижутерией от богатого папика.

smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№7 Написал: Xar Москва (Сегодня, 14:16) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
мы будем исповедовать точечную селекцию

в Уфе искать будут?
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:13) #
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Сраптак?

хули ты всегда стрелы мечешь ?
это что-то питерское ? как-то связано со Стрелкой ?

он говорит о Звениде- опостылевшей содержанке газпорна, которая просрала все драгоценности и будет теперь довольствоваться пластиковой бижутерией от богатого папика.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:08) #
  • -8
  •  (22)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
нищеброды

Сраптак?Знаем.Только всяких Петковичей и прочих сербов тащат даром.Да бедный Амкар дербанят не по детски.Деньги все на судей уходят,что бы неграм карточки не давали и облегчали тяжкую ношу клуба,который честно победить не в состоянии.Свиньи.Что ж с вас взять то.Займитесь своей командой.Там много мегаигроков уровня днища,надеюсь еще парочку сербов ,папуасов и горцев прикупите.Под квалификацию ,где вас опять изнасилуют.А Зениту и не нужны мегатрансферы.Пара-тройка толковых футболистов,несколько игроков из аренд таких как Мак и Джорджевич,которые себя там проявили и будем свинок опять мучать по полной.Истинное наслаждение рвать на лоскуты поросят ежегодно.А знаете откуда столько интереса к нам?Вам страшно так что под себя ходите.Страшно потому что последние полтора десятка лет Зенит вас постоянно пинает.Вон Каррера от радости чуть в штаны не наложил,что Сарри не будет.И вы такие же.Ссыкливые поросята,которые болеют за папуасов.Народная команда Африки и горных республик это Сраптак Москвабад smile Готовьте вазилин перед приездом в Питер,опять вас тут чпокнут так что полчемпа будете визжать как на свинобойне.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: spiri (Сегодня, 14:07) #
  • -5
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
удачи,Богданыч!Забей на придурков ниже! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:57) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Там на 2 команды арендованных возвращаются.
Каждый на минимум 2мульта лички laughing
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:55) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Денисов- Человек-Уважение
Дзюба- забил решающий гол, лишив Зеньку шансов на ЛЧ.
Шатов- забил гол ненавистной зеньке, при этом получая весь матч по ногам от своих якобы *одноклубников*

ну, и Быстров- контрольный трансфер в рот бакланам


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:52) #
  • -1
  •  (17)
online

нищеброды
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.