Борис Игнатьев: игроки, которые при Манчини были главными действующими лицами, при Семаке, возможно, окажутся в запасе

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мыслями по поводу назначения Сергея Семака на должность наставника «Зенита», не исключив, что при новом тренере состав петербургской команды может претерпеть серьезные метаморфозы.- На мой взгляд, назначение Семака на должность главного тренера «Зенита» - это хорошее решение, очень правильное со многих позиций, - отметил Игнатьев. - Семак - специалист, представляющий российскую тренерскую школу. Второе — он из новой волны, из нового поколения тренеров, поэтому решение в духе времени, то, что необходимо. Еще один момент — чисто политический.- В последнее время питерский болельщик теряет некую веру в команду. Но сейчас приходит человек, которого все уважают. И сейчас болельщики, наверное, повернутся к нему лицом и пойдут на футбол. Очень важно, что Семак уже проявил себя как тренер. Хорошо проявил: мы видели «Уфу» в новом истолковании. Идеи, которые он привносит, понятны, доступны игрокам. Он должен привнести все это и в «Зенит». И последнее — он хорошо знает питерский футбол, команду и знает руководство клуба. Так что вписываться в эту обойму Семаку не придется, времени на адаптацию много не понадобится.- А почему нет? Он берет команду с чистого листа. У него сейчас группа людей, из которых он должен слепить коллектив. И, может быть, те, кто при Роберто Манчини являлись главными действующими лицами, при Семаке окажутся в запасе, а те игроки, которые были отданы в арену, напротив, отвечают его взглядам на футбол.- Надо учитывать, что у каждого тренера свои взгляды, свой вкус в футболе. Поэтому Семак, конечно, будет смотреть по-своему на некоторых футболистов. Он будет действовать в рамках определенных ему задач. Надо «Зениту» выходить на тот уровень, которому он должен соответствовать.