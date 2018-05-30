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Борис Игнатьев: игроки, которые при Манчини были главными действующими лицами, при Семаке, возможно, окажутся в запасе
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу назначения Сергея Семака на должность наставника «Зенита», не исключив, что при новом тренере состав петербургской команды может претерпеть серьезные метаморфозы.
- На мой взгляд, назначение Семака на должность главного тренера «Зенита» - это хорошее решение, очень правильное со многих позиций, - отметил Игнатьев. - Семак - специалист, представляющий российскую тренерскую школу. Второе — он из новой волны, из нового поколения тренеров, поэтому решение в духе времени, то, что необходимо. Еще один момент — чисто политический.
- То есть?
- В последнее время питерский болельщик теряет некую веру в команду. Но сейчас приходит человек, которого все уважают. И сейчас болельщики, наверное, повернутся к нему лицом и пойдут на футбол. Очень важно, что Семак уже проявил себя как тренер. Хорошо проявил: мы видели «Уфу» в новом истолковании. Идеи, которые он привносит, понятны, доступны игрокам. Он должен привнести все это и в «Зенит». И последнее — он хорошо знает питерский футбол, команду и знает руководство клуба. Так что вписываться в эту обойму Семаку не придется, времени на адаптацию много не понадобится.
-Сейчас у многих футболистов «Зенита» завершился срок аренды в других клубах. Среди этих игроков - Артем Дзюба, Олег Шатов, Артур Юсупов... Как считаете, будут они играть у Семака?
- А почему нет? Он берет команду с чистого листа. У него сейчас группа людей, из которых он должен слепить коллектив. И, может быть, те, кто при Роберто Манчини являлись главными действующими лицами, при Семаке окажутся в запасе, а те игроки, которые были отданы в арену, напротив, отвечают его взглядам на футбол.
- Словом, в команде все может измениться кардинальным образом?..
- Надо учитывать, что у каждого тренера свои взгляды, свой вкус в футболе. Поэтому Семак, конечно, будет смотреть по-своему на некоторых футболистов. Он будет действовать в рамках определенных ему задач. Надо «Зениту» выходить на тот уровень, которому он должен соответствовать.
- На мой взгляд, назначение Семака на должность главного тренера «Зенита» - это хорошее решение, очень правильное со многих позиций, - отметил Игнатьев. - Семак - специалист, представляющий российскую тренерскую школу. Второе — он из новой волны, из нового поколения тренеров, поэтому решение в духе времени, то, что необходимо. Еще один момент — чисто политический.
- То есть?
- В последнее время питерский болельщик теряет некую веру в команду. Но сейчас приходит человек, которого все уважают. И сейчас болельщики, наверное, повернутся к нему лицом и пойдут на футбол. Очень важно, что Семак уже проявил себя как тренер. Хорошо проявил: мы видели «Уфу» в новом истолковании. Идеи, которые он привносит, понятны, доступны игрокам. Он должен привнести все это и в «Зенит». И последнее — он хорошо знает питерский футбол, команду и знает руководство клуба. Так что вписываться в эту обойму Семаку не придется, времени на адаптацию много не понадобится.
-Сейчас у многих футболистов «Зенита» завершился срок аренды в других клубах. Среди этих игроков - Артем Дзюба, Олег Шатов, Артур Юсупов... Как считаете, будут они играть у Семака?
- А почему нет? Он берет команду с чистого листа. У него сейчас группа людей, из которых он должен слепить коллектив. И, может быть, те, кто при Роберто Манчини являлись главными действующими лицами, при Семаке окажутся в запасе, а те игроки, которые были отданы в арену, напротив, отвечают его взглядам на футбол.
- Словом, в команде все может измениться кардинальным образом?..
- Надо учитывать, что у каждого тренера свои взгляды, свой вкус в футболе. Поэтому Семак, конечно, будет смотреть по-своему на некоторых футболистов. Он будет действовать в рамках определенных ему задач. Надо «Зениту» выходить на тот уровень, которому он должен соответствовать.
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