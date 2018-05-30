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Виктор Гончаренко: Васин восстановится к сентябрю

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ходе восстановления защитника Виктора Васина.

"Васин восстанавливается с небольшим опережением графика. Ориентировочно ждем его, к сентябрю. На сборах Васин будет в лучшем случае работать в тренажёрном зале. Он восстанавливается с нашим физиотерапевтом, который раньше работал в ЦСКА. Сейчас переехал в Испанию, они с Васиным хорошо знакомы. Виктор поехал туда восстанавливаться", — цитирует Гончаренко Чемпионат.
Теги: Гончаренко Васин ЦСКА
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