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Источник: отступные Сергея Семака составили 500 тысяч евро

"Зенит" выплатил "Уфе" 500 тысяч евро за уход Семака.
"Сумма компенсации за Семака, прописанная в контракте составляла полмиллиона евро", - цитирует Sport24 источник знакомого с ситуацией.
Теги: Уфа Зенит Семак
Сегодня, 14:59
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№2 Написал: Asking (Сегодня, 15:28) #
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Цитата: Лесовод
Зенит официально заявила

Зина официально заявляла, что при отступных за Быстрова 15 лям его купили за 7. И не менее официально заявлялА, что Хулька не продали в АПЛ за 50 лямов, чтоб продать в Зенит за 40 joy


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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Лесовод Тосно (Сегодня, 15:05) #
  • -1
  •  (1)

трепачи,Зенит официально заявила Уфа подтвердила-1 млн.


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Тосно?Тосно?????????!!!!!!!!!ТОСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
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