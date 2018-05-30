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Андрей Тихонов продлил контракт с "Крыльями Советов"

"Крылья Советов" объявили о подписании нового контракта с главным тренером Андреем Тихоновым по системе 1+1.

"За этот год убедились, что мы ни в чем не ошиблись. Он полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к тренерам клубом "Крылья Советов".

Соглашение с Андреем Валерьевичем подписано по системе "год плюс год", это обоюдное согласие", – цитирует генерального директора "Крылья Советов" Виталия Шашкова официальный сайт клуба.

Теги: Тихонов Крылья Советов
Сегодня, 15:33
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:49) #
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Болеет за:
«Ростов»


А минус то что?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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