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"Краснодар" не стал использовать опцию выкупа Олега Шатова - игрок вернулся в "Зенит"

По информации СЭ, полузащитник Олег Шатов возвращается в "Зенит" после аренды в "Краснодаре".

Шатов был в аренде в "Краснодаре", и по трансферному контракту между клубами предполагалось, что "быки" могут активировать опцию выкупа игрока за 5 миллионов евро. Дедлайн, который позволял это сделать (по некоторым данным, 10 мая), прошел – "Краснодар" не стал выкупать трансфер футболиста.

Шатов возвращается в "Зенит" и, вероятно, поедет на сборы с командой Сергея Семака.
Теги: Шатов Зенит Краснодар
Сегодня, 15:39
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6
(0)
№6 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:51) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ему просто никто не дал выкупить шатова


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 15:49) #
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online

Городовой,
так ругали Луческу и Манчини за Шатова....а тут оказывается тренеры были правы.Непостоянные вы ребята из Зенита.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 15:46) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Городовой
Естественно.Краснодар мудрый клуб.Не для того избавились от Жоазиньо,что бы подписать второго травматика,который ухитрился трижды травмироваться за пару месяцев в команде.Вроде его Сраптак хотел?Продать за двадцатку,пускай вместе с Зе Лупишем по полгода живот лечит на лавке.Там как раз Таски ушел,еще один лютый симулянт,место для Шатова вакантно.Это же круто платить лямы игроку который толком и не играет,а когда играет то чаще всего хуже последнего дублера.Зато будет кому гол почета при очередном разгроме свиней забивать.Прямая замена Промесу)

+
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Этго же круто платить лямы игроку который толком и не играет,а когда играет то чаще всего хуже последнего дублера.

прям концепция существования зенытика


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Естественно.Краснодар мудрый клуб.Не для того избавились от Жоазиньо,что бы подписать второго травматика,который ухитрился трижды травмироваться за пару месяцев в команде.

Да нет. Скорее всего, Шатов после назначения Семака захотел вернуться в Зенит. Даже если есть опция выкупа, без желания самого игрока сделка не состоится


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Игра Зенита при Манчини - умная, тонкая, для настоящих ценителей
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Естественно.Краснодар мудрый клуб.Не для того избавились от Жоазиньо,что бы подписать второго травматика,который ухитрился трижды травмироваться за пару месяцев в команде.Вроде его Сраптак хотел?Продать за двадцатку,пускай вместе с Зе Лупишем по полгода живот лечит на лавке.Там как раз Таски ушел,еще один лютый симулянт,место для Шатова вакантно.Это же круто платить лямы игроку который толком и не играет,а когда играет то чаще всего хуже последнего дублера.Зато будет кому гол почета при очередном разгроме свиней забивать.Прямая замена Промесу)


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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