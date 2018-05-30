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"Зенит": у Шатова действующий контракт с клубом

Руководитель пресс-службы "Зенита" Антон Макаренко рассказал о будущем полузащитника Олега Шатова. Шатов провел в "Зените" первую часть сезона-2017/18, а зимой был отдан в аренду в "Краснодар" с правом выкупа.

"У Олега Шатова действующий контракт с "Зенитом". Я обладаю всей информацией об игроках, которые были в арендах, их много. В самое ближайшее время примем решение, кто из них поедет на первые сборы с командой, а кто нет", - цитирует Макаренко РИА Новости.
Теги: Шатов Краснодар Зенит
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