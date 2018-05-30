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СМИ: "Уфа" запросила у ЦСКА 2,5 млн евро за Живоглядова

ЦСКА и "Уфа" ведут активные переговоры о трансфере защитника башкирского клуба Дмитрия Живоглядова.

ЦСКА вынужден искать нового игрока в линию обороны в связи с возможным расставанием с братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем. Контракты всех трёх опытных игроков истекают, а новые до сих пор не подписаны.

Уфимцы просят за Живоглядова € 2,5 млн, что не устраивает московский клуб, который пытается сбить цену. "Армейцы" борются за 24-летнего футболиста с "Краснодаром" и "Локомотивом".

В прошедшем сезоне Дмитрий принял участие в 28 матчах РФПЛ, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

"Чемпионат.сом"
Теги: Живоглядов Уфа ЦСКА Трансферы
Сегодня, 18:17
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23
(3)
№23 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:18) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
вот так он в дерьмо без практики и превратился.

да он и с ней то не шедевр был.вспомни его дебют против бельгийцев.
один сезон в более менее молодом возрасте провести в основе любого клуба - и ты уже талант....не самый лучший подход для оценки игрока


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№22 Написал: Asking (Сегодня, 19:15) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: stainless
Да все знают,

Пончик, уж не тебе, пасущемуся всю жизнь на спартаковских ветках и спартаковских сайтах. недоуздком трясти joy


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№21 Написал: scikuni (Сегодня, 19:15) #
  • +2
  •  (2)

да перечисленные больше предложат и ускачет к ним, ну может кроме фк7-0


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№20 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Живоглядов не центральный.Вроде с флангами у Цска порядок.Фернандес,Набабкин и уверен Щенников останется,потому что особо никем не востребован,а чем Живоглядов их лучше вопрос открытый.А таких денег он точно не стоит.Другое дело,что отмени лимит он бы никому и не нужен был.Беспокоит что Уфа занялась массовой распродажей.Для чего в ЛЕ выходили,если состав на глазах уходит?Тем более новый тренер.Не хотелось бы что бы симпатичный клуб боролся за выживание.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№19 Написал: stainless (Сегодня, 19:06) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
Помню, как вы дома

Да все знают, что ты латентно глоришь за ЦСКА. На вот, хоть про родную тебе свинарню почитай, а то с наших веток тебя ссаным веником и то не выгнать laughing

Защитник "Спартака" Сердар Таски перешел в "Истанбул ББ", сообщает турецкое издание Yeni Safak.

По имеющимся данным, контракт подписан на четыре года. Официально об этом объявят позднее. В соцсетях появилось его фото с домашнего стадиона команды.

Schweinsteiger,
Лови в рот конскую какаху сверху. Кушай - наслаждайся laughing
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№18 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 19:03) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
пальцами возьмут? 7-8 фаланг?


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№17 Написал: Asking (Сегодня, 18:59) #
  • -5
  •  (7)
online

Цитата: tiki
вот яркий пример "лучший защитник РФПЛ" Васин

...Которого пельмень до упора морозил на лавке, не давая играть. Помню, как вы дома несли какого-то аутсайдера 2-0, 15 минут до конца матча, сопернику не даете от собственных ворот отойти, у Бегемота на лавке сидит Васин и Чернов, Пухлый дает поиграть молодому дарованию. чтоб на лавке не закис - меняет братца Уасю, братцем Лешей, а Васин груши околачивает, вот так он в дерьмо без практики и превратился.


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№16 Написал: stainless (Сегодня, 18:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: пушкин
Вот оно, дурное влияние

Так ты хули на армейскую ветку со своим ценным мнением припёрся? За что боролся, как грится)))
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:55) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
Цитата: tiki
но можно быть "первым парнем на деревне"

Хотя бы то, что он универсал. а у вас в центре защиты собес, а слева - два клоуна Набабкин со Щенниковым. уже говорит, зачем он вам

а я не говорю что не нужен.игрок с опытом игры в лиге - это уже плюс.а на такой позиции - вдвойне.
но кто знает как он проявит себя уровнем выше?не все могут справиться.вот яркий пример "лучший защитник РФПЛ" Васин....фиг поймешь. в Мордовии и Уфе молодцом был. У нас то еще чудо


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№14 Написал: Asking (Сегодня, 18:55) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: stainless
А если даже и купим

Женьке кличку поменяете тогда, был "Женька-четыре пальца", а будет три smile И будет он... Тереть smile


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№13 Написал: пушкин спб (Сегодня, 18:54) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stainless
А если даже и купим, то за адекватные деньги и опять выше вас в таблице будем)))

Вот оно, дурное влияние свиней, на адекватных в своём большинстве, коней. Что, плять, тоже за-МЫ-кал, те МЫ да МЫ, и ты подпевать решил?
Скажу нет, не будите, всему есть конец. В том состоянии, в котором вот уже не один сезон ЦСКА, вечно продолжаться не может, сам понимаешь. Могу допустить, что придут "шейхи", тогда пободаемся, а пока отдыхай, подпевай, и запевай на свинячий лад: МЫ выше будем.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№12 Написал: Asking (Сегодня, 18:53) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: tiki
но можно быть "первым парнем на деревне"

Хотя бы то, что он универсал. а у вас в центре защиты собес, а слева - два клоуна Набабкин со Щенниковым. уже говорит, зачем он вам


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№11 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:52) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: лад
Сильно переоценный игрок.

а альтернативы?позиция и так нынче диковинная.вот тот же Сысуев очень добротный игрок.Но сколько смотрел игры - никак позицию понять не могу.Вроде и в защите пашет, вроде и голы забивает


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: Asking (Сегодня, 18:51) #
  • -5
  •  (7)
online

Цитата: пушкин
Мы за него деньги платим

ВЫ?! smile Или снова - бюджетники?


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: лад USSR (Сегодня, 18:49) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Сильно переоценный игрок.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: stainless (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: пушкин
Мы за него деньги платим

да ну нах? Вы и деньги? laughing На воротах мешок поставить в Уфе теперь надо с вашими деньгами? А рулить командой тоже деньги будут вместо Семака?

То, что ЦСКА имеет интерес к Живоглядову никак официально не подтверждалось кстати, так что нех тут ныть. А если даже и купим, то за адекватные деньги и опять выше вас в таблице будем)))
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 18:46) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Двушка просто край для него. 24 года и только в этом сезоне блеснул, не факт, что дальше и в другом клубе у него пойдёт, да и если с жорой контракт продлим (в чём я лично уверен) то он нам не нужен
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:42) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
совсем не следил за его игрой, но в тех матчах что я видел - старательный парень. но можно быть "первым парнем на деревне", а вот в городе быть обычным игроком. я не по принципу что Уфа такой город, нет, а в контексте уровней клубов...все таки Уфа, при всем уважении, но в этом плане уступает.
Но раз за ним охота, то Уфа вполне понятно будет ломить цену на игрока. Если почитать вью Виктора, то там все трансферы зависят от того кто точно уйдет летом. Но защ все равно необходим


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: пушкин спб (Сегодня, 18:42) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stainless
А про Лунёва Андрея чего же не вспомнил, отморозь?

Мы за него деньги платим, оттепель, а что платите вы, в рассрочку берёте?


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№4 Написал: stainless (Сегодня, 18:35) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: пушкин
Стоцкий, Живоглядов... деребанят Уфу без стыда и совести. angry

А про Лунёва Андрея чего же не вспомнил, отморозь? laughing

И про Семака?)))
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 18:29) #
  • +1
  •  (5)
online

есть предпосылки,что Уфа будет в след.сезоне бороться за выживание.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: пушкин спб (Сегодня, 18:27) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Стоцкий, Живоглядов... деребанят Уфу без стыда и совести. angry


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 18:26) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
А с кем же Уфа собирается играть в ЛЕ? Начинают растаскивать Уфу, как Ростов в былые времена.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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