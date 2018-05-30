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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Дамьен Ле Таллек может продолжить карьеру в "Спартаке"
Полузащитник "Црвены Звезды" Дамьен Ле Таллек попал в сферу интересов "Спартака", сообщает французский журналист Мохамед Тубаш-Тер в своём твиттере.
Также игроком интересуется загребское "Динамо".
Ле Таллек выступает за "Црвену Звезду" с 2016 года. В 2014 году он выступал в составе "Мордовии".
Также игроком интересуется загребское "Динамо".
Ле Таллек выступает за "Црвену Звезду" с 2016 года. В 2014 году он выступал в составе "Мордовии".
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