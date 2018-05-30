Дамьен Ле Таллек может продолжить карьеру в "Спартаке"

Полузащитник "Црвены Звезды" Дамьен Ле Таллек попал в сферу интересов "Спартака", сообщает французский журналист Мохамед Тубаш-Тер в своём твиттере.Также игроком интересуется загребское "Динамо".Ле Таллек выступает за "Црвену Звезду" с 2016 года. В 2014 году он выступал в составе "Мордовии".