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Дамьен Ле Таллек может продолжить карьеру в "Спартаке"

Полузащитник "Црвены Звезды" Дамьен Ле Таллек попал в сферу интересов "Спартака", сообщает французский журналист Мохамед Тубаш-Тер в своём твиттере.

Также игроком интересуется загребское "Динамо".

Ле Таллек выступает за "Црвену Звезду" с 2016 года. В 2014 году он выступал в составе "Мордовии".
Теги: Црвена Звезда Спартак Трансферы
Сегодня, 18:44
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7
(1)
№7 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пизд*т!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№6 Написал: vvSpartak (Сегодня, 19:05) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Отличный игрок.Всего 28 лет.На вырост вместе с Ханью,Петковичем и Зе лупишем.При Каррере Сраптак снова принялся скупать весь шлак из легов и пенсионеров типа Самедова.Пускай переходит.За Мордовию играл просто огонь,даже мячик вроде один наковырял,правда она в пердив вылетела,но этого и Спартаку хочется искренне пожелать.

Умойся блохастый и вспомни трансферы из Крыльев хотя бы, а то что ты прочитал это пока что слухи


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:02) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
За Мордовию играл просто огонь,даже мячик вроде один наковырял,правда она в пердив вылетела,но этого и Спартаку хочется искренне пожелать.

Эх,если бы не Семак которого уважаю,пожелал Зениту бы тоже самое.Но ратую за русского тренера и хочу чтобы у него получилось)))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№4 Написал: пушкин спб (Сегодня, 18:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stainless
экс-мордвин. Нормально для спартачка)))

Вспомнил, как купили у Гордея второй тайм, коняра?
Вообщем, порадуемся за спартак, он на правильном пути, арийском.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№3 Написал: Кристоф (Сегодня, 18:55) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Отличный игрок.Всего 28 лет.На вырост вместе с Ханью,Петковичем и Зе лупишем.При Каррере Сраптак снова принялся скупать весь шлак из легов и пенсионеров типа Самедова.Пускай переходит.За Мордовию играл просто огонь,даже мячик вроде один наковырял,правда она в пердив вылетела,но этого и Спартаку хочется искренне пожелать.

Что меня всегда веселит в идиотах - так ты обычная неспособность оглянуться на свой клуб. Дебил, прокомментируй трансферную политику своего клуба за последние пару лет.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:51) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Отличный игрок.Всего 28 лет.На вырост вместе с Ханью,Петковичем и Зе лупишем.При Каррере Сраптак снова принялся скупать весь шлак из легов и пенсионеров типа Самедова.Пускай переходит.За Мордовию играл просто огонь,даже мячик вроде один наковырял,правда она в пердив вылетела,но этого и Спартаку хочется искренне пожелать.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: stainless (Сегодня, 18:48) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
экс-мордвин. Нормально для спартачка)))
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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