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Борис Рапопорт: Семак способен сделать "Зенит" чемпионом

Экс-главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт прокомментировал назначение Сергея Семака на пост наставника команды.

"Я сразу выступал за Семака - пора уж сделать паузу с иностранными тренерами, пусть порулит наш специалист. Семак все сделал правильно. Ушел с комфортного места в "Зените", где был помощником, в свободное плавание. Достойно отработал с "Уфой". И не просто поработал, а вывел на максимально высокое для клуба место в РФПЛ. То есть Семак доказал свой класс. Конечно, опыта работы на высоком уровне у него нет. Ведь шестое место для "Уфы" - это супер, а непопадание "Зенита" в тройку - трагедия. Семак должен справиться с тем, чтобы сделать команду чемпионом и вывести ее в Лигу чемпионов. Но гарантии тут никто не даст. Посмотрим на его первые шаги. Наступают горячие деньки для Семака, потому что очень много футболистов вернутся с аренд. Его нужно переварить все это, переосмыслить. "Зенит" позволит ему работать творчески. Если в других клубах, в той же "Уфе", построение команды связано с экономикой. В "Зените" в этом плане будет полегче. Семака не нужно дергать и критиковать - нужно дать больше года. Гвардьоле в "Манчестер Сити" понадобился второй сезон, чтобы выиграть чемпионат Англии", - цитирует Рапопорта "Спорт-Экспресс".
Теги: Рапопорт Семак Зенит
Сегодня, 19:10
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(1)
№4 Написал: Trucha (Сегодня, 19:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ахилл
Он способен только таблицы фоткать.

А ты способен только брать за щеку, у своих же заднеприводных дружков smirk
Сейчас секта прибежит и будет говорить мол мы не такие и т.д))
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: пушкин спб (Сегодня, 19:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Никуя мы какую крутизну подписали...., сразу чемпионом!!! confused


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 19:27) #
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online

а может провалиться,гадание на кофейной гуще.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Он способен только таблицы фоткать.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
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