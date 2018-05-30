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Дамьен Ле Таллек: "Спартак"? Мне бы хотелось вернуться в Россию

Полузащитник "Црвены Звезды" Дамьен Ле Таллек прокомментировал информацию об интересе "Спартака".

"Получал ли я предложение от "Спартака"? Возможно. Мне бы хотелось вернуться в Россию, но я ещё ничего не решил. Может быть, со мной и связывались российские клубы, но по этому поводу ничего не могу сказать, кроме того, что я заинтересован в возвращении в Россию", - цитирует игрока "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак
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