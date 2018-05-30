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Олег Шатов: "Краснодар" хотел меня оставить, но я решил вернуться в "Зенит"

Полузащитник Олег Шатов не подтвердил информацию о том, что "Краснодар" решил не выкупать его у "Зенита".

"Был немного удивлен такой трактовкой. Напротив, "Краснодар" очень хотел , чтобы я остался и делал предложение. Встретил там немало прекрасных людей, мне было комфортно, многое нравилось и в городе, и клубе.

Но после того, как стало ясно, что прежний тренер "Зенита" покидает свой пост, принял для себя окончательное решение вернуться в Петербург", - цитирует Шатова "Спорт-Экспресс".
Теги: Шатов Краснодар Зенит
Сегодня, 21:28
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18
(2)
№18 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:40) #
  • +2
  •  (4)
online

Ума нет- считай калека. Вроде все данные есть у игрока но чего то постоянно не хватает. Лезть из кожи вон , забить таки команде к которой приписан , чтобы доказать что то. и зареветь потом. Но потом. Тормоз, господа.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№17 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: scikuni
пользуется слабой медийностью краснодара, уверен никому этот хрусталь не нужен, уралу разве что

ЦСКе, они любому будут рады, а уж Шатову всяк.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№16 Написал: scikuni (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (4)

пользуется слабой медийностью краснодара, уверен никому этот хрусталь не нужен, уралу разве что


--------------------
пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№15 Написал: нетрал (Сегодня, 22:25) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
тут у многих подгорело ...отрадно...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№14 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:15) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Шатов с Дзюбой, которым платили зп в бомжатнике оставили того без ЛЧ.
Браво менеджменту бомжехуниорс.
Даешь еще аргентинцев


Вот тут ты прав.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№13 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:12) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Шатов с Дзюбой, которым платили зп в бомжатнике оставили того без ЛЧ.
Браво менеджменту бомжехуниорс.
Даешь еще аргентинцев
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:02) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Пивовед
Цитата: utekay
Цитата: Роберто
бабло у шатова побеждает желание играть

Цитата: Александр из Тюмени
Кончился ты шалтай-болтай для зеньки, отдохнешь на лавке и опять в аренду, у быков в тебе злость и самолюбие давало силы.

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: Роберто
бабло у шатова побеждает желание играть

да, это известно давно..

Дебилы блеадь! Отбросы свинячьи!

ну, что ты так ругаешься.

просто распахни пасть и объятия- и встречай Олеженьку !

Пашол в жопу, Пиво confused


ммм, Константин, что за слог ? что за слэнг ?
право, общение с Блессингом деградирует Вас.
ЧУ ! слышите ли Вы эту поступь ?

а это Дзюба возвращается в Зенит !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№11 Написал: Роберто (Сегодня, 21:57) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: utekay
Дебилы блеадь!

чем объяснишь его переход в Анжи, вумник??
Регистрация: 24.11.2017 [жалоба]
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:55) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: utekay
Цитата: Роберто
бабло у шатова побеждает желание играть

Цитата: Александр из Тюмени
Кончился ты шалтай-болтай для зеньки, отдохнешь на лавке и опять в аренду, у быков в тебе злость и самолюбие давало силы.

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: Роберто
бабло у шатова побеждает желание играть

да, это известно давно..

Дебилы блеадь! Отбросы свинячьи!

ну, что ты так ругаешься.

просто распахни пасть и объятия- и встречай Олеженьку !

Пашол в жопу, Пиво confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:53) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Роберто
бабло у шатова побеждает желание играть

Цитата: Александр из Тюмени
Кончился ты шалтай-болтай для зеньки, отдохнешь на лавке и опять в аренду, у быков в тебе злость и самолюбие давало силы.

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: Роберто
бабло у шатова побеждает желание играть

да, это известно давно..

Дебилы блеадь! Отбросы свинячьи!

ну, что ты так ругаешься.

просто распахни пасть и объятия- и встречай Олеженьку !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:51) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Роберто
бабло у шатова побеждает желание играть

Цитата: Александр из Тюмени
Кончился ты шалтай-болтай для зеньки, отдохнешь на лавке и опять в аренду, у быков в тебе злость и самолюбие давало силы.

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: Роберто
бабло у шатова побеждает желание играть

да, это известно давно..

Дебилы блеадь! Отбросы свинячьи!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:45) #
  • -4
  •  (10)
online

Цитата: Роберто
бабло у шатова побеждает желание играть

да, это известно давно..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№6 Написал: Роберто (Сегодня, 21:42) #
  • -2
  •  (8)

бабло у шатова побеждает желание играть
Регистрация: 24.11.2017 [жалоба]
№5 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 21:35) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Кончился ты шалтай-болтай для зеньки, отдохнешь на лавке и опять в аренду, у быков в тебе злость и самолюбие давало силы.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
На куй иди. Обиженка.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:32) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
шлюба следующий smirk


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:31) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Скорей всего Семак позвал.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 21:29) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Правильно сделал!ура , шатов вернётся)))
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
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