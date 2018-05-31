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Игорь Гамула может возглавить "Уфу"

Игорь Гамула является одним из основных кандидатов на должность главного тренера "Уфы".

Напомним, специалист работал тренером херсонской "Таврии" (1992), новороссийского "Черноморца" (2001-2004, 2006), латвийского "Даугавпилса" (2007-2009), ужгородского "Закарпатья" (2009-2011). В 2010 году получил тренерскую лицензию категории Pro. С 2011 года работал в ФК "Ростов" тренером-селекционером, тренером молодежного состава (2011-2014, 2014-2017), главным тренером (2017).

"Медиакорсеть"
Теги: Гамула Уфа
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