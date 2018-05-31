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"Динамо" на предстоящий сезон заявит "Арену-Химки" своим основным стадионом

Московское "Динамо" заявит стадион "Арена-Химки" на следующий сезон, как основной, а матчи на своей домашней арене начнёт проводить после завершения её строительства.

"Арена-Химки" будет заявлен как основной стадион на предстоящий сезон, а "ВТБ-Арену" "Динамо" заявит тогда, когда она будет построена. Тогда "Арена-Химки" станет резервной", — сообщили в пресс-службе "Динамо".

Ранее в СМИ сообщалось, что стадион "Динамо" планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года.
Теги: Динамо
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