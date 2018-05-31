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Виктор Гончаренко: больше всех в команде ругается матом Вася, он абсолютно невыносим!

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему в команде нет штрафов за нецензурную брань.

"Дзагоев много плюётся во время игры? У каждого свои привычки, слова-паразиты. У кого-то мат… У нас в команде мат — это приказ. Как за это штрафовать? А сам я как с командой разговаривать буду? Это я с вами без мата говорю, а там… Что касается того, кто в команде больше всех ругается матом, то Вася, кто же ещё. Невыносим абсолютно!", — цитирует Гончаренко Чемпионат
Теги: Гончаренко Березуцкий В.
Сегодня, 11:21
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№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вася, ты не выносим негодник!
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: лад USSR (Сегодня, 11:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Впервые услышал мат от Гончаренко в адрес замененного Мусы в матче с Динамо. Неприятно поразило.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 11:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да, вот то же борюсь с этой вредной привычкой))) joy
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
№1 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 11:24) #
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online

"Приехали поздно бл*ть, вышли рано", И как тут не ругаться??
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
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