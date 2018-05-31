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Четыре футболиста тульского "Арсенала" покинули команду

"Арсенал" объявил об уходе сразу четверых футболистов — Александра Боурчана, Ильи Максимова, Игоря Шевченко и Федерико Расича.

"Арсенал" благодарит Боурчану, Максимова, Шевченко и Расича за профессиональное отношение к футболу и желает успешного продолжения карьеры!", — говорится на официальном сайте тульской команды.

Боурчану пришёл в "Арсенал" в начале 2017 года, Максимов пополнил состав "оружейников" осенью 2016 года, Шевченко выступал за "Арсенал" с весенней части сезона ФНЛ-2015/16, а Расич подписал контракт с туляками зимой прошлого года.
Теги: Арсенал Тула
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