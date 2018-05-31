Гаджи Гаджиев: сборная России даже под нагрузками должна играть лучше, чем в матче с Австрией

Бывший тренер сборной России и "Амкара" Гаджи Гаджиев рассказал о своих впечатлениях от товарищеского матча между командами России и Австрии.– Акинфеев назвал слова об игре под нагрузками "отсадкой", заявил, что команде нужно играть в футбол. Неужели игра под нагрузкой позволяет команде не нанести ни одного удара в створ ворот соперника?– Игорю, конечно, виднее, он находится на месте, но Дзагоев, например, говорит другое. Конечно, должны были играть лучше. Даже играя под нагрузками нужно правильно располагаться на поле, выбирать позицию. Но я не могу согласиться с тем, что слова о нагрузках - это отмазка.Можно понять слова Игоря по-другому, может, ему правильнее было бы сказать, что сборная даже под нагрузками должна показывать игру другого качества. Даже под нагрузками Россия должна играть лучше, пусть и не на запредельном уровне, но не так, как в матче с Австрией.