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Гаджи Гаджиев: сборная России даже под нагрузками должна играть лучше, чем в матче с Австрией

Бывший тренер сборной России и "Амкара" Гаджи Гаджиев рассказал о своих впечатлениях от товарищеского матча между командами России и Австрии.

– Акинфеев назвал слова об игре под нагрузками "отсадкой", заявил, что команде нужно играть в футбол. Неужели игра под нагрузкой позволяет команде не нанести ни одного удара в створ ворот соперника?

– Игорю, конечно, виднее, он находится на месте, но Дзагоев, например, говорит другое. Конечно, должны были играть лучше. Даже играя под нагрузками нужно правильно располагаться на поле, выбирать позицию. Но я не могу согласиться с тем, что слова о нагрузках - это отмазка.

Можно понять слова Игоря по-другому, может, ему правильнее было бы сказать, что сборная даже под нагрузками должна показывать игру другого качества. Даже под нагрузками Россия должна играть лучше, пусть и не на запредельном уровне, но не так, как в матче с Австрией.

Евро футбол
Теги: Гаджиев
Вчера, 23:34
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