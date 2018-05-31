Андрей Аршавин может стать советником президента "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин может вернуться в клуб. Согласно информации источника, хавбек, права на которого принадлежат "Кайрату", может стать советником президента сине-бело-голубых Сергея Фурсенко.Ожидается, что спортивный директор Вячеслав Малафеев сохранит свою должность, а Аршавин станет советником, но не будет вмешиваться в работу главного тренера Сергей Семака.Контракт 37-летнего российского футболиста с "Кайратом" действует до 31 декабря 2018 года.