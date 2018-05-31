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Андрей Аршавин может стать советником президента "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин может вернуться в клуб. Согласно информации источника, хавбек, права на которого принадлежат "Кайрату", может стать советником президента сине-бело-голубых Сергея Фурсенко.

Ожидается, что спортивный директор Вячеслав Малафеев сохранит свою должность, а Аршавин станет советником, но не будет вмешиваться в работу главного тренера Сергей Семака.

Контракт 37-летнего российского футболиста с "Кайратом" действует до 31 декабря 2018 года.

"Спорт уик энд"
Теги: Аршавин Зенит
Сегодня, 21:05
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Шава честно заслужил эту синекуру. Клубу респект.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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