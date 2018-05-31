Виктор Булатов - новый главный тренер "Спартака-2"

Руководство "Спартака-2" сообщило, что главным тренером клуба в следующем сезоне будет Виктор Булатов, передаёт пресс-служба красно-белых.Ранее стало известно, что Дмитрий Гунько покинул клуб по истечении контракта. С мая 2016 по июнь 2017 Булатов возглавлял московское "Торпедо".