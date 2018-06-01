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Андрей Аршавин может вернуться в "Зенит"

Как сообщает Спорт Уик-енд, полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин может в скором времени завершить карьеру и вернуться в "Зенит".

37-летний футболист получит административную должность в клубе - он может стать советником президента клуба Сергея Фурсенко.
Теги: Аршавин Зенит
Сегодня, 08:43
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(5)
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Moonspell
Усиление! А еще Кержаков есть!

Читать умеешь?Завершить карьеру и вернуться в структуру клуба.Мы же не свиньи как вы.Это Спартаковская традиция своих легенд пинать и грязью поливать,а мы помним и хотим видеть их и дальше в клубе.Вряд ли свиное умишко это способно осмыслить.Вы даже Титова и Романцева с грязью смешали.Одно слово-свинство.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 10:04) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
И заявляемся на кубок Легенд laughing


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 09:20) #
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  •  (6)

Цитата: Moonspell
Усиление! А еще Кержаков есть!


Погребняк
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 09:17) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Усиление! А еще Кержаков есть!
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
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