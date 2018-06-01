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"Спартак" продлил контракт с Артемом Тимофеевым

Артем Тимофеев останется в московском "Спартаке".

24-летний игрок подписал новый контракт сроком до лета 2022 года, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Тимофеев выступает за «Спартак» с 2013 года.
Теги: Спартак Тимофеев
Сегодня, 12:30
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:59) #
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лишь бы не зазвездил


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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