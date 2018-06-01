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Официально: Олег Кононов новый главный тренер тульского "Арсенала"

Олег Кононов назначен наставником тульского "Арсенала", информирует официальный сайт "канониров".

Соглашение рассчитано на 1 год. Презентация нового тренера пройдет сегодня в московском СК "Бриз".

52-летний белорусский тренер ранее возглавлял "Карпаты", "Севастополь", а также "Краснодар" и "Ахмат".
Теги: Кононов Арсенал Тула
Сегодня, 12:37
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(0)
№5 Написал: EMDM (Сегодня, 13:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
А Божевич чем их не устроил? Команда вроде 7е место заняла. Для Арсенала это хорошее достижение!
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:11) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
круговорот тренеров в ПЛ


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Отличный специалист, но слишком мягкотелый и слабохарактерный. для такого человека нужен определённый круг игроков и возможно в Арсенале он и есть. надеюсь это обдуманное решение Кононова, а не соломенка за которую лишь бы зацепиться
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший выбор.Однако под него нужны будут игроки.Кононов не Божович.Он навесами не играет.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 12:41) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший специалист. Думаю Арсенал будет не простым соперников в следующем сезоне.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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