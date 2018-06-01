Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4211
КБ-Гостевая 26657
Зенит 104649
Ситуация на юго-востоке Украины 119461
Курилка 1525
Юмор, анекдоты, байки 7713
Отдых в Крыму. 181
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71

Новости партнеров

Ивелин Попов начнет летние сборы в составе "Рубина"

По информации Sport24, полузащитник Ивелин Попов 17 июня начнет подготовку к новому сезону РФПЛ в составе казанского "Рубина".

Дело в том, что арендное соглашение между клубом из Татарстана и московским "Спартаком", которому принадлежат права на игрока, рассчитано до 30 июня. После этой даты болгарин должен вернуться в расположение красно-белых.
Теги: Попов Рубин
Сегодня, 12:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Asking (Сегодня, 13:11) #
  • -2
  •  (2)
online

Да и фиг бы с ним


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 13:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
вот какой идиот составлял арендное соглашение?

Скорее всего обе стороны думали о дальнейшем выкупе
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:58) #
  • -1
  •  (1)

вот какой идиот составлял арендное соглашение?


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.