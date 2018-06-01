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"Локомотив" прекратил сотрудничество с Adidas

У "Локомотива" в это межсезонье сменится производитель формы, утверждает Sport24

Новым техническим спонсором клуба станет американский производитель спортивного снаряжения Under Armour. На второй предсезонный сбор чемпионы России отправятся уже в новой форме.

О сроках контракта не сообщается.
Теги: Локомотив
Сегодня, 13:09
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2
(1)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:45) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну и правильно, пока немцы поддерживают санкции США, наши клубы и будут экипироваться в США.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 13:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
немцы испугались санкций ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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