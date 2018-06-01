Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104650
Политика и события в стране и мире 4212
Ситуация на юго-востоке Украины 119462
КБ-Гостевая 26657
Курилка 1525
Юмор, анекдоты, байки 7713
Отдых в Крыму. 181
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71

Новости партнеров

Новый вызов. Олег Кононов переходит в тульский "Арсенал"

Тренер, у которого в прошлом году совсем не получилось в грозненском "Ахмате", нашёл новое место работы. О том, что из этого может выйти у того, кто постарается превзойти достижения Божовича в Туле, - расскажет Rusfootball.info

Новый вызов. Олег Кононов переходит в тульский "Арсенал"

Исчезновение Миодрага Божовича, руководящего тульской командой в течение всего сезона, кажется большой ошибкой руководства с того момента, когда об этом только было объявлено, по сию пору. Да, судя по всему, они не очень хотели этого сами; просто не подсуетились вовремя, не начали переговоры о новом контракте, предложили тренеру сначала доиграть сезон, мол, ещё посмотрим, чего вы добьётесь (в последнем туре могло многое измениться), и это показалось черногорцу (вообще, справедливо) обидным. В любом случае, это промашка. Божович сделал "Арсенал" намного лучше.

Если вы запамятовали, я напомню. В сезоне 2016-2017 "пушкари" чуть было не вылетели в ФНЛ. Их спас гол, забитый на выезде. Только из-за него "Енисей" не смог обменяться с "Арсеналом" чемпионатами. А главный тренер Кирьяков занимался каким-то странным сведением счётов на пресс-конференциях (просто сравните с улыбающей иронией Миодрага, непременно настраивающей в пользу черногорского специалиста):

- Знаю, что в этом зале есть люди, которые писали петиции о моей отставке, устраивали митинги, рисовали плакаты. Теперь вы можете засунуть их в одно место. Кроме того, передаю большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге все ясно, а у нас будут проблемы. Это такой пиар человека, который должен следить за своей работой. Увидев Талалаева, сам передам ему привет, и вы сами знаете, какой. Так что пусть на глаза мне не попадается.

Всё это к чему - начальники клуба под руководством Гурама Аджоева (ирония: одного из наших самых эффективных управленцев) снова дали приличного маху.

Так или иначе, Божовича больше в "Арсенале" не будет. На его место вызван Олег Кононов, специалист, с которым мы давно и прочно знакомы. Прежде всего - по работе с "Краснодаром". Кононов тренировал "быков" в течение трёх лет - с 2013 по 2016 - и вообще-то добился с ними немало хорошего. В первую очередь, выводил команду в Лигу Европы (впервые в истории), занял третье место в чемпионате, дошёл до финала Кубка России, где уступил только в серии пенальти.

Как тогда было модно говорить, можно было выступить и лучше. Особенно, если учесть, какой подбор игроков был у этого тренера в распоряжении. Но всегда можно сделать лучше чем получилось. В общем и целом Кононов очень неплохо поработал в "Краснодаре". Это важно, потому что на этом успехи его в российском футболе и закончились.

Хотя после этого у Кононова в карьере была всего лишь одна команда - грозненский "Ахмат". О его занятости на телевидении говорить, наверное, не стоит, - достаточно лишь упомянуть, что он периодически появляется на "Матч-ТВ" в роли эксперта.

Если учесть темперамент, интеллигентность, манеру обращения и работы Олега Кононова, станет совсем непонятно, зачем он поехал тренировать в Грозный. Это место в силу некоторых географический своих особенностей требует специфических навыков и своеобразного отношения - к себе, к подчиненным, к вышестоящему начальству. Изначально эта идея выглядела как очень плохая, таковой она и оказалась. Кононов дико провалился в "Ахмате".

После этого опыта он едет в Тулу. Здесь, конечно, ему будет проще. Во-первых, Божович прививал "Арсеналу" довольно открытую игру. Это, если мы вспомним "Краснодар", именно то, что любит и умеет делать Кононов. Правда, в случае с "Ахматом" это не получилось, - команда действовала столь неоднородно и необъяснимо, что даже какие-то основные тенденции выделить будет сложно. Во-вторых, здесь нет именно тех "особенностей", которые плохо реагируют на мягкое и человеческое отношение. Кононов явно не фанат дисциплины и здесь требоваться это будет куда меньше.

Совершенно другой вопрос в том, что приходить на место человека, который ушёл, что называется, на подъёме, всегда непросто. Божович выдал лучший сезон в истории клуба, - "пушкари", кроме того, что забрались достаточно высоко в таблице, грохнули некоторых топов по ходу этого сезона (это всегда чрезвычайно нравится болельщикам "маленьких" провинциальных клубов). Даже если Олег Кононов мгновенно адаптируется, если он сразу найдёт с командой общий язык, в плане кадров ему явно будет не так хорошо, как было черногорцу год назад. Дзюбы, например, явно не будет, а ведь именно нападающий сборной России и сделал славную тульскую весну.

Поэтому Кононов сделал если и обдуманный, то очень рискованный шаг именно в плане того, что пришёл вслед за Божовичем. Сравнивать, безусловно, будут и добиться хорошей оценки при таком соседстве для Кононова станет очень непростой задачей. Сам специалист уже успел дать комментарий в новой роли. Правда, ничего особого интересного в нём не обнаружилось, только элементарные вежливые фразы, типичные для подобного процесса:

- Хочу благодарить за доверие Гурама Аджоева. Он вёл со мной работу, чтобы донести, для чего я нужен команде и клубу. Наши с ним отношения сложились уже давно. Предложение было неожиданным, так как я не знал о том, что контракт Божовича заканчивается. Сначала не был готов начать работу, так как у меня были другие планы. Но Гурам Захарович убедил меня, что клуб развивается, нужно продолжать его выстраивать. Для меня честь работать в этом клубе и достигать здесь прогресса.

Именно прогресса (особенно, если летом не последует кадрового усиления) Кононову будет добиться очень сложно.

Каленов Григорий, Rusfootball.info

Фото: Чемпионат
Теги: Арсенал Краснодар Кононов Божович
Сегодня, 16:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Собственно многое зависит от трансферов и состава команды.Четыре игрока ушли и еще у нескольких скоро истекают контракты,плюс масса арендованных,которые клуб покинули.Думаю это и было главной причиной ухода Миодрага.Он понимал что придется строить новый коллектив,а в Туле привыкли к победам и в случае чего именно тренер бы стал виноват.Точно так же ушел Боаш,который отлично понимал что Халк,Витсель,Гарай уйдут,а замен адекватных не будет.По сути Кононову нужно строить новую команду с нуля,вот только для Кононова важны именно технари.Быстрые игроки с пасом и видением поля.В Краснодаре ему таких игроков предоставили,сможет ли так же поступить Тула увидим.Все таки Божович исповедовал силовой футбол с дальними ударами и навесами во вратарскую.Смогут ли данные игроки начать играть иначе и самое главное успешно увидим.Если Кононову дадут качественных игроков тогда Арсенал и за ЕК поборется,а если не дадут то за выживание.Игра от обороны явно не конек данного тренера.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.