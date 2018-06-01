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Новый вызов. Олег Кононов переходит в тульский "Арсенал"
Тренер, у которого в прошлом году совсем не получилось в грозненском "Ахмате", нашёл новое место работы. О том, что из этого может выйти у того, кто постарается превзойти достижения Божовича в Туле, - расскажет Rusfootball.info
Исчезновение Миодрага Божовича, руководящего тульской командой в течение всего сезона, кажется большой ошибкой руководства с того момента, когда об этом только было объявлено, по сию пору. Да, судя по всему, они не очень хотели этого сами; просто не подсуетились вовремя, не начали переговоры о новом контракте, предложили тренеру сначала доиграть сезон, мол, ещё посмотрим, чего вы добьётесь (в последнем туре могло многое измениться), и это показалось черногорцу (вообще, справедливо) обидным. В любом случае, это промашка. Божович сделал "Арсенал" намного лучше.
Если вы запамятовали, я напомню. В сезоне 2016-2017 "пушкари" чуть было не вылетели в ФНЛ. Их спас гол, забитый на выезде. Только из-за него "Енисей" не смог обменяться с "Арсеналом" чемпионатами. А главный тренер Кирьяков занимался каким-то странным сведением счётов на пресс-конференциях (просто сравните с улыбающей иронией Миодрага, непременно настраивающей в пользу черногорского специалиста):
- Знаю, что в этом зале есть люди, которые писали петиции о моей отставке, устраивали митинги, рисовали плакаты. Теперь вы можете засунуть их в одно место. Кроме того, передаю большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге все ясно, а у нас будут проблемы. Это такой пиар человека, который должен следить за своей работой. Увидев Талалаева, сам передам ему привет, и вы сами знаете, какой. Так что пусть на глаза мне не попадается.
Всё это к чему - начальники клуба под руководством Гурама Аджоева (
ирония: одного из наших самых эффективных управленцев) снова дали приличного маху.
Так или иначе, Божовича больше в "Арсенале" не будет. На его место вызван Олег Кононов, специалист, с которым мы давно и прочно знакомы. Прежде всего - по работе с "Краснодаром". Кононов тренировал "быков" в течение трёх лет - с 2013 по 2016 - и вообще-то добился с ними немало хорошего. В первую очередь, выводил команду в Лигу Европы (впервые в истории), занял третье место в чемпионате, дошёл до финала Кубка России, где уступил только в серии пенальти.
Как тогда было модно говорить, можно было выступить и лучше. Особенно, если учесть, какой подбор игроков был у этого тренера в распоряжении. Но всегда можно сделать лучше чем получилось. В общем и целом Кононов очень неплохо поработал в "Краснодаре". Это важно, потому что на этом успехи его в российском футболе и закончились.
Хотя после этого у Кононова в карьере была всего лишь одна команда - грозненский "Ахмат". О его занятости на телевидении говорить, наверное, не стоит, - достаточно лишь упомянуть, что он периодически появляется на "Матч-ТВ" в роли эксперта.
Если учесть темперамент, интеллигентность, манеру обращения и работы Олега Кононова, станет совсем непонятно, зачем он поехал тренировать в Грозный. Это место в силу некоторых географический своих особенностей требует специфических навыков и своеобразного отношения - к себе, к подчиненным, к вышестоящему начальству. Изначально эта идея выглядела как очень плохая, таковой она и оказалась. Кононов дико провалился в "Ахмате".
После этого опыта он едет в Тулу. Здесь, конечно, ему будет проще. Во-первых, Божович прививал "Арсеналу" довольно открытую игру. Это, если мы вспомним "Краснодар", именно то, что любит и умеет делать Кононов. Правда, в случае с "Ахматом" это не получилось, - команда действовала столь неоднородно и необъяснимо, что даже какие-то основные тенденции выделить будет сложно. Во-вторых, здесь нет именно тех "особенностей", которые плохо реагируют на мягкое и человеческое отношение. Кононов явно не фанат дисциплины и здесь требоваться это будет куда меньше.
Совершенно другой вопрос в том, что приходить на место человека, который ушёл, что называется, на подъёме, всегда непросто. Божович выдал лучший сезон в истории клуба, - "пушкари", кроме того, что забрались достаточно высоко в таблице, грохнули некоторых топов по ходу этого сезона (это всегда чрезвычайно нравится болельщикам "маленьких" провинциальных клубов). Даже если Олег Кононов мгновенно адаптируется, если он сразу найдёт с командой общий язык, в плане кадров ему явно будет не так хорошо, как было черногорцу год назад. Дзюбы, например, явно не будет, а ведь именно нападающий сборной России и сделал славную тульскую весну.
Поэтому Кононов сделал если и обдуманный, то очень рискованный шаг именно в плане того, что пришёл вслед за Божовичем. Сравнивать, безусловно, будут и добиться хорошей оценки при таком соседстве для Кононова станет очень непростой задачей. Сам специалист уже успел дать комментарий в новой роли. Правда, ничего особого интересного в нём не обнаружилось, только элементарные вежливые фразы, типичные для подобного процесса:
- Хочу благодарить за доверие Гурама Аджоева. Он вёл со мной работу, чтобы донести, для чего я нужен команде и клубу. Наши с ним отношения сложились уже давно. Предложение было неожиданным, так как я не знал о том, что контракт Божовича заканчивается. Сначала не был готов начать работу, так как у меня были другие планы. Но Гурам Захарович убедил меня, что клуб развивается, нужно продолжать его выстраивать. Для меня честь работать в этом клубе и достигать здесь прогресса.
Именно прогресса (особенно, если летом не последует кадрового усиления) Кононову будет добиться очень сложно.
Каленов Григорий, Rusfootball.info
Фото: Чемпионат
Исчезновение Миодрага Божовича, руководящего тульской командой в течение всего сезона, кажется большой ошибкой руководства с того момента, когда об этом только было объявлено, по сию пору. Да, судя по всему, они не очень хотели этого сами; просто не подсуетились вовремя, не начали переговоры о новом контракте, предложили тренеру сначала доиграть сезон, мол, ещё посмотрим, чего вы добьётесь (в последнем туре могло многое измениться), и это показалось черногорцу (вообще, справедливо) обидным. В любом случае, это промашка. Божович сделал "Арсенал" намного лучше.
Если вы запамятовали, я напомню. В сезоне 2016-2017 "пушкари" чуть было не вылетели в ФНЛ. Их спас гол, забитый на выезде. Только из-за него "Енисей" не смог обменяться с "Арсеналом" чемпионатами. А главный тренер Кирьяков занимался каким-то странным сведением счётов на пресс-конференциях (просто сравните с улыбающей иронией Миодрага, непременно настраивающей в пользу черногорского специалиста):
- Знаю, что в этом зале есть люди, которые писали петиции о моей отставке, устраивали митинги, рисовали плакаты. Теперь вы можете засунуть их в одно место. Кроме того, передаю большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге все ясно, а у нас будут проблемы. Это такой пиар человека, который должен следить за своей работой. Увидев Талалаева, сам передам ему привет, и вы сами знаете, какой. Так что пусть на глаза мне не попадается.
Всё это к чему - начальники клуба под руководством Гурама Аджоева (
Так или иначе, Божовича больше в "Арсенале" не будет. На его место вызван Олег Кононов, специалист, с которым мы давно и прочно знакомы. Прежде всего - по работе с "Краснодаром". Кононов тренировал "быков" в течение трёх лет - с 2013 по 2016 - и вообще-то добился с ними немало хорошего. В первую очередь, выводил команду в Лигу Европы (впервые в истории), занял третье место в чемпионате, дошёл до финала Кубка России, где уступил только в серии пенальти.
Как тогда было модно говорить, можно было выступить и лучше. Особенно, если учесть, какой подбор игроков был у этого тренера в распоряжении. Но всегда можно сделать лучше чем получилось. В общем и целом Кононов очень неплохо поработал в "Краснодаре". Это важно, потому что на этом успехи его в российском футболе и закончились.
Хотя после этого у Кононова в карьере была всего лишь одна команда - грозненский "Ахмат". О его занятости на телевидении говорить, наверное, не стоит, - достаточно лишь упомянуть, что он периодически появляется на "Матч-ТВ" в роли эксперта.
Если учесть темперамент, интеллигентность, манеру обращения и работы Олега Кононова, станет совсем непонятно, зачем он поехал тренировать в Грозный. Это место в силу некоторых географический своих особенностей требует специфических навыков и своеобразного отношения - к себе, к подчиненным, к вышестоящему начальству. Изначально эта идея выглядела как очень плохая, таковой она и оказалась. Кононов дико провалился в "Ахмате".
После этого опыта он едет в Тулу. Здесь, конечно, ему будет проще. Во-первых, Божович прививал "Арсеналу" довольно открытую игру. Это, если мы вспомним "Краснодар", именно то, что любит и умеет делать Кононов. Правда, в случае с "Ахматом" это не получилось, - команда действовала столь неоднородно и необъяснимо, что даже какие-то основные тенденции выделить будет сложно. Во-вторых, здесь нет именно тех "особенностей", которые плохо реагируют на мягкое и человеческое отношение. Кононов явно не фанат дисциплины и здесь требоваться это будет куда меньше.
Совершенно другой вопрос в том, что приходить на место человека, который ушёл, что называется, на подъёме, всегда непросто. Божович выдал лучший сезон в истории клуба, - "пушкари", кроме того, что забрались достаточно высоко в таблице, грохнули некоторых топов по ходу этого сезона (это всегда чрезвычайно нравится болельщикам "маленьких" провинциальных клубов). Даже если Олег Кононов мгновенно адаптируется, если он сразу найдёт с командой общий язык, в плане кадров ему явно будет не так хорошо, как было черногорцу год назад. Дзюбы, например, явно не будет, а ведь именно нападающий сборной России и сделал славную тульскую весну.
Поэтому Кононов сделал если и обдуманный, то очень рискованный шаг именно в плане того, что пришёл вслед за Божовичем. Сравнивать, безусловно, будут и добиться хорошей оценки при таком соседстве для Кононова станет очень непростой задачей. Сам специалист уже успел дать комментарий в новой роли. Правда, ничего особого интересного в нём не обнаружилось, только элементарные вежливые фразы, типичные для подобного процесса:
- Хочу благодарить за доверие Гурама Аджоева. Он вёл со мной работу, чтобы донести, для чего я нужен команде и клубу. Наши с ним отношения сложились уже давно. Предложение было неожиданным, так как я не знал о том, что контракт Божовича заканчивается. Сначала не был готов начать работу, так как у меня были другие планы. Но Гурам Захарович убедил меня, что клуб развивается, нужно продолжать его выстраивать. Для меня честь работать в этом клубе и достигать здесь прогресса.
Именно прогресса (особенно, если летом не последует кадрового усиления) Кононову будет добиться очень сложно.
Каленов Григорий, Rusfootball.info
Фото: Чемпионат
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