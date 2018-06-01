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"Краснодар" интересуется алжирским форвардом "Лилля" Ясином Бензиа

Форвард "Лилля" и сборной Алжира Ясин Бензиа может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает L. На игрока претендуют "Краснодар" и английский "Хаддерсфилд".

В минувшем сезоне 23-летний Бензиа провел 33 матча за "Лилль" по всех турнирах и забил 1 гол. В активе игрока 1 гол в 2 матчах за сборную Алжира.
Теги: Краснодар Лилль
Сегодня, 14:48
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№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 15:56) #
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Болеет за:
«Кубань»
Оч "результативный" форвард, пусть остается у лягушатников.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
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