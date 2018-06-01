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Источник: руководство "Зенита" дало добро на возвращение Денисова, все зависит от "Локомотива"

Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией, согласно которой новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак хотел бы видеть в петербургской команде полузащитника Игоря Денисова.

"Сергей Семак убедил руководство "Зенита" в необходимости возвращения в Петербург Игоря Денисова. Теперь весь вопрос в том, готов ли "Локомотив" расстаться со своим капитаном", - сказал Арустамян в своей программе Секретные материалы.
Теги: Денисов Зенит
Сегодня, 15:29
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21
(1)
№21 Написал: avnik море (Сегодня, 16:28) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
В Питер бывшим возвращаться нельзя. Болелам же футбол до звезды... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№20 Написал: vvn21 г.Калининград (Сегодня, 16:27) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
а Быстрова забыли...корому в Тосно денег не платят...
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№19 Написал: Батька (Сегодня, 16:26) #
  • -2
  •  (2)
online

А куда Кузяев, Оздоев, Передес, Краневитер, Ерохин, Ернани, Хави Гарсия, Нобуа и ак далее .... все опорники ?? куда их девать ??
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№18 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 16:25) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всех до кучи и пионерского задора хватит также как с Манчини на старте сезона, а потом ишак сдохнет и ......................
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№17 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 16:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо если Богданович понимает что делает и это сработает во благо.Так же он понимает,что Вираж и Зенит одно целое. Интересно он встречался с болельщиками?Поднимался это вопрос?
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№16 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 16:24) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
денисов придэ, порядок наведэ
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:19) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Андрей Зайцев
хорошая новость.

Что тут хорошего, он не усилит Зенит, это точно, скорее, разложит атмосферу. Хотя, и руководство уже знает, как поступать. Поживём увидим.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: liasport433 (Сегодня, 16:15) #
  • -2
  •  (2)

еще аршавина данни зырянова , семак игоающий тренер , погребняка кержакова малафеева..... laughing
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№13 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:15) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: К.А.
бомжары его говном поливали

если перейдёт, то грош цена ему.. он же такой независимый и правильный.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№12 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:03) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
И Халка с Витселем smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№11 Написал: Asking (Сегодня, 16:02) #
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: К.А.
бомжары его говном поливали,теперь начнут до блеска ему вылизывать

Бомжей хлебом не корми - дай что-нибудь повылизывать. То у них Дзюба лучший бомбардир, а Шатов - будущий капитан сборной, теперь вот Пенисов помассируют)))


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 16:00) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
опять скрипит потертое седло...
ждем Широкова


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№9 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 15:54) #
  • -2
  •  (6)

Интересно, какую часть тела будут машинистам выкручивать?
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№8 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 15:53) #
  • +2
  •  (8)

Интересно, сколько иностранцев останется после прихода нытика с вечно недовольной мордой?
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№7 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 15:45) #
  • +1
  •  (3)
online

Зря, ох зря он их убедил. Это будет начало его конца в "Зените".
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:40) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
бомжары его говном поливали,теперь начнут до блеска ему вылизывать.как с крысенышем было.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:40) #
  • +2
  •  (2)

Сергей Семак убедил руководство "Зенита" в необходимости возвращения в Петербург Игоря Денисова

Скорее наоборот ) Если это вообще не фейк.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:35) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Семак явно не с того начал.Этот наемник и даром не нужен.А уж как его встретит стадион.Думаю позавидует Быстровой.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: stainless (Сегодня, 15:35) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Андрей Зайцев
хорошая новость.

да пока это новость армянского радио)))
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 15:32) #
  • -10
  •  (12)
online

Мешочек с "уважением" припасли, или его уже Дзюба спионерил? smile


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 15:31) #
  • -6
  •  (8)

хорошая новость.
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
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