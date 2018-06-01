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Гурам Аджоев: Кононов - очень квалифицированный тренер-максималист

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев на представлении нового главного тренера Олега Кононова пояснил выбор наставника.

"Олег Георгиевич – очень квалифицированный тренер-максималист, работал хорошими командами. У нас очень дружеские отношения, он мог оказаться в другой команде. В "Арсенале" начнется новая страница. Тем более люди по-другому о нас думают – у нас дома непросто забрать очки. Все – благодаря сплоченной работе предыдущих главных тренеров, поддержке губернатора, который одобряет наш выбор. Остальное жизнь покажет", - цитирует Аджоева "Спорт-Экспресс".
Теги: Аджоев Кононов Арсенал Тула
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