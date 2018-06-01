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Игорь Гамула: со мной из "Уфы" пока не связывались

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула сообщил, что руководство "Уфы" не связывалось с ним по поводу тренерской работы.

"В "Уфе" сказали, что скоро назовут нового тренера? Это ж хорошо! Но со мной пока никто не связывался. Вообще, всегда нужно быть готовым вернуться на тренерский пост. Конечно, я уже истосковался по тренерской работе, но из Уфы никаких предложений не поступало", - цитирует Гамулу Life.
Теги: Гамула Уфа
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