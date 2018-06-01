"Ахмат" договорился с "Анжи" о переходе Мусалова

Защитник "Анжи" Магомед Мусалов ведет активные поиски нового клуба. Махачкалинцы готовы расстаться с Мусаловым и пополнить клубный бюджет за счет продажи 24-летнего российского футболиста."Ахмат" договорился с "Анжи" по переходу Мусалова. Сам игрок обдумывает предложение и пока не принял решение.Игроком "Анжи" Мусалов является с 2012 года. По итогам сезона-2017/18 "Анжи" вылетел из РФПЛ, проиграв в стыковых матчах "Енисею".