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Гурам Аджоев: недопонимания с Божовичем не было

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о расставании клуба с бывшим главным тренером Миодрагом Божовичем.

"С моей точки зрения, никакого недопонимания между клубом и Божовичем не было. Сразу после игры заключительного тура мы предложили Миодрагу продлить контракт. Губернатор пригласил на ужин и сделал это предложение. После этого мы отправили официальные документы. Он посмотрел и ответил: "Нет, у меня есть ещё две команды. Вчера у меня закончился контракт".

Чего он хотел? Этот вопрос надо задавать ему. У нас был договор по схеме "1+1". Если тренер заслужил, мы его продлеваем. Но в данном случае тренер сам этого не захотел. Почему? Мне сложно рассуждать за другого человека. У него всё здесь было идеально, мы его уважали. Но он принял решение покинуть клуб.

Я ему звонил, но не спрашивал. Он был в отпуске в другой стране. Да и зачем спрашивать, если он уже сказал, что не хочет оставаться? Я же не залезу к нему в душу. Самое главное, что Божович сделал большое дело для "Арсенала". Я его поблагодарил за это и пожелал успехов в дальнейшем", - цитирует Аджоева "Чемпионат.сом".
Теги: Аджоев Божович Арсенал Тула
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