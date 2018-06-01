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Бибрас Натхо стал свободным агентом

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо не смог договориться с клубом о новом контракте и вышел стал свободным агентом, сообщает Sport 5.

Натхо получил предложения от клубов из Турции, но сам хочет играть в Испании. Отметим, что в России он играл почти восемь лет. Помимо ЦСКА, он выступал за "Рубин".
Теги: Натхо ЦСКА
Сегодня, 19:43
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(1)
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (0)
online

Перейдет в рубин к бердыев,и будет возрождение натхо нобоа !!!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: stainless (Сегодня, 20:06) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Полузащитник Бибрас Натхо должен определиться со своим будущим в ЦСКА до 10 июня, сообщил представитель игрока Адам Натхо.

«Любой профессионал всегда хочет попробовать себя в Европе, еще и в хорошей команде. Но сейчас у Бибраса предложения от команд, занимающих 12-13 места в чемпионатах Испании, Германии. Для семьи, детей и него самого, на мой взгляд, ЦСКА — один из лучших вариантов. У него был тяжелый сезон, надо успокоиться и принять решение, поэтому, думаю, до 10 июня он определится», — сказал представитель футболиста.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 19:56) #
  • -5
  •  (5)
online

Натхо освобожденный smile


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 19:47) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Реал»
3 раз давайте еще напишита
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
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