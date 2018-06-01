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СМИ: Моуринью заинтересован в переходе Головина в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересовался игрой полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, сообщает The Sun.

По информации издания, португальский специалист, который присутствовал на контрольном матче между россиянами и командой Австрии, просматривал именно Головина, а не австрийского игрока "Вест Хэм Юнайтед" Марко Арнаутовича.

Отмечается, что Моуринью считает российского полузащитника перспективным игроком.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью ЦСКА Головин Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 21:33
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15
(4)
№15 Написал: Apant1 (Сегодня, 23:02) #
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  •  (2)
online

Было бы большой глупостью переходить Головину в манчестер, это гарантированный уход из него в аренду, или в фантастическом случае скамейка. Надо быть реалистами, в условное монако могу поверить, в манчестер, сегодня у нас нет игроков уровня Аршавина в лучшие годы
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:40) #
  • -1
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Арнаутович такое гавно оказалось, Маур однозначно не дурак , он увидел большее в Головине.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№13 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Нашим чего, такие новости ухо ласкает...

нарасхват российские звёзды!
в очередь, сцукины дети, в очередь! confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№12 Написал: grisha (Сегодня, 22:22) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
бред

Если вовка пукнет, то абрамович и челси продаст и ГОДОВИН станет королём АНГЛИИ !! ))))))))))))))))))))))Л
Хорощо, что вовке давно уже вставили в жопу большую затычку ))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№11 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:21) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lokoflesh
В МС тоже есть перспективный игрок и Головин тоже будет сидеть на лавке в важных матчах.
Если его это устроит, то пусть пробует.

в МС?они тут то при чем?
Цитата: кочегар
ну лучше чем зинченко , однозначно

допустим, но вопрос то тот же самый - а сити то тут при каких делах?
Маур то в МЮ


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:02) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
ну и бред


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№9 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 22:02) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
ну лучше чем зинченко , однозначно
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№8 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 22:02) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нууу, я конечно за переход наших игроков в Европу, НО именно в МЮ пока ещё рановато!!! Если только перейти и сразу куда нибудь в аренду!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№7 Написал: Asking (Сегодня, 21:59) #
  • -4
  •  (12)
online

Рукожоп примерно так же в Ювентус переходил


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 21:51) #
  • +3
  •  (9)
online

Именно, если не потянет МЮ, отдадут в условный Лестер Сити, все же лучше чем в РФПЛ, при должном отношении разумеется.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:49) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
В МС тоже есть перспективный игрок и Головин тоже будет сидеть на лавке в важных матчах.
Если его это устроит, то пусть пробует.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:46) #
  • +1
  •  (7)

Пусть переходит, а вдруг.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: Жорж Милославский (Сегодня, 21:45) #
  • +2
  •  (8)

Свежо преданье.....где МЮ и где Головин....уровень несоизмерим.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:44) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нашим чего, такие новости ухо ласкает..., у Маура выбор- весь МИР, только пальцем помани, неужели кто-то думает всерьёз о его заинтересованности в Головине, который и у нас то удостаивается неоднозначных оценок.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:36) #
  • 0
  •  (10)

даже секунду не задумывался бы, на месте Головина. Тем более всегда есть вариант возврата на аренду.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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