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Олег Кононов: где бы ни работал, всегда спрашиваю в первую очередь с себя

Новый главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов рассказал об удовлетворении от работы и взаимоотношениях с руководством.

"В "Ахмате" я не чувствовал удовлетворения. Было это и в "Краснодаре". Когда не получается задуманное, в первую очередь винишь себя, а не на кого-то, ищешь пути выхода из ситуации. Если находишь – испытываешь удовлетворение. Если нет, всё продолжается. В такой момент надо задуматься о происходящем. Неудовлетворение наступает, когда команда много проигрывает и не показывает того футбола, над которым мы вместе каждый день работаем.

Руководителю в первую очередь нужен результат. Ему хочется видеть, как команда выигрывает и показывает приятный, содержательный футбол. А ещё он хочет это как можно быстрее. Но, чтобы футбол стал красивым, нужно время. Это большая и сложная работа не только тренера, но и руководителя, в которую входит приобретение футболистов необходимого уровня. Если их нет, тренеру приходится намного труднее.

При неудачах всегда виноват тренер, то есть я. Где бы ни работал, я всегда спрашиваю в первую очередь с себя. Руководству я всегда благодарен, они изначально в меня верили и взяли на работу. Моя задача – сделать так, чтобы эта работа удовлетворила тех, кто меня нанял", - цитирует Кононова "Чемпионат.сом".
Теги: Кононов Арсенал Тула
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