Источник: Ле Таллек получил предложения от "Динамо" и "Локомотива"

Французский нападающий Дамьен Ле Таллек имеет предложения от Динамо" и "Локомотива", сообщает Be Foot.Ле Таллек, который является воспитанником "Ренна", ранее играл в РФПЛ за "Мордовию". С 2014 по 2016 год он провел в составе команды 46 игр и забил 2 мяча.