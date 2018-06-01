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Источник: Ле Таллек получил предложения от "Динамо" и "Локомотива"
Французский нападающий Дамьен Ле Таллек имеет предложения от Динамо" и "Локомотива", сообщает Be Foot.
Ле Таллек, который является воспитанником "Ренна", ранее играл в РФПЛ за "Мордовию". С 2014 по 2016 год он провел в составе команды 46 игр и забил 2 мяча.
Ле Таллек, который является воспитанником "Ренна", ранее играл в РФПЛ за "Мордовию". С 2014 по 2016 год он провел в составе команды 46 игр и забил 2 мяча.
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