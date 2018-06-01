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Источник: Ле Таллек получил предложения от "Динамо" и "Локомотива"

Французский нападающий Дамьен Ле Таллек имеет предложения от Динамо" и "Локомотива", сообщает Be Foot.

Ле Таллек, который является воспитанником "Ренна", ранее играл в РФПЛ за "Мордовию". С 2014 по 2016 год он провел в составе команды 46 игр и забил 2 мяча.
Теги: Динамо Локомотив Трансферы
Сегодня, 22:04
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№2 Написал: Батька (Сегодня, 22:09) #
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Хорошо ...а то я думал наши епанулись в Спартаке им интересоватся ...Динамо самое то ...клуб второй 10 самое ему и место по уровню
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (2)

Ле Таллек, который является воспитанником "Ренна", ранее играл в РФПЛ за "Мордовию". С 2014 по 2016 год он провел в составе команды 46 игр и забил 2 мяча.
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Крутой послужной список!Брать,не задумываясь!!!!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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