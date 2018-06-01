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Олег Кононов: нравится Моуринью, но стиль Зидана ближе
Новый наставник тульского "Арсенала" Олег Кононов назвал три вещи, которые определяют его тренерскую философию.
"Получать удовольствие, профессионально относиться к своим обязанностям и делать результат не ради результата. Результат должен быть при качественной игре, которая нравится зрителям. Если она нравится им, как может нам она не нравиться?
Близок ли мне стиль Моуринью? Нет, но мне нравится Моуринью. Его образованность, харизма и положительные человеческие качества. По стилю мне нравится Зидан. Он — один из лучших тренеров мира. Хоть он очень молод, но добился больших успехов за короткий срок, работая в большом клубе. Это говорит о качестве его работы и профессионализме. У него большое будущее", - цитирует Кононова "Чемпионат.сом".
"Получать удовольствие, профессионально относиться к своим обязанностям и делать результат не ради результата. Результат должен быть при качественной игре, которая нравится зрителям. Если она нравится им, как может нам она не нравиться?
Близок ли мне стиль Моуринью? Нет, но мне нравится Моуринью. Его образованность, харизма и положительные человеческие качества. По стилю мне нравится Зидан. Он — один из лучших тренеров мира. Хоть он очень молод, но добился больших успехов за короткий срок, работая в большом клубе. Это говорит о качестве его работы и профессионализме. У него большое будущее", - цитирует Кононова "Чемпионат.сом".
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