Владимир Полуяхтов - лучший игрок "Анжи" в прошлом сезоне

Болельщики "Анжи" признали защитника Владимира Полуяхтова лучшим игроком команды в прошлом сезоне.Второе место занял Олег Данченко, третье - Арсен Хубулов.В прошлом сезоне Полуяхтов провел 27 матчей в чемпионате России, в которых забил 3 мяча.