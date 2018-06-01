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Владимир Полуяхтов - лучший игрок "Анжи" в прошлом сезоне

Болельщики "Анжи" признали защитника Владимира Полуяхтова лучшим игроком команды в прошлом сезоне.

Второе место занял Олег Данченко, третье - Арсен Хубулов.

В прошлом сезоне Полуяхтов провел 27 матчей в чемпионате России, в которых забил 3 мяча.

ФК "Анжи"
Теги: Полуяхтов Анжи
Вчера, 23:25
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