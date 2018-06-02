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"Ростов" ведет переговоры о трансфере полузащитника АИКА Антона Салетроса

Состав "Ростова" может пополнить полузащитник шведского АИК Антон Салетрос.

Российский клуб ведет переговоры о трансфере 22-летнего хавбека.

Сделка может быть завершена в ближайшее время.

В 77 матчах в чемпионате Швеции Салетрос забил 4 гола, отдал 2 результативных паса и заработал 6 желтых карточек.

Expressen
Теги: Ростов
Сегодня, 08:36
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