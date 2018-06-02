"Ростов" ведет переговоры о трансфере полузащитника АИКА Антона Салетроса

Состав "Ростова" может пополнить полузащитник шведского АИК Антон Салетрос.Российский клуб ведет переговоры о трансфере 22-летнего хавбека.Сделка может быть завершена в ближайшее время.В 77 матчах в чемпионате Швеции Салетрос забил 4 гола, отдал 2 результативных паса и заработал 6 желтых карточек.